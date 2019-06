¿Quién es el ultra?

Mientras deshojamos margaritas sobre los posibles pactos, hay un tema bastante preocupante en estos días del que nada se habla en los medios, porque la censura de la caverna mediática es muy poderosa.

No es una fake news, están los audios, la denuncia, el seguimiento sólo por un acreditado medio digital, y Francisco Serrano, el juez parlamentario de Vox, que ha denunciado directamente a la protagonista de este escabroso asunto, Aurelia Vera, concejala socialista de Puerto del Rosario (Fuerteventura) y profesora de Lengua del IES San Diego de Alcalá de dicha localidad.

La intención de esta posible genocida en potencia, como literalmente les espetó a sus alumnos, es que "hay que hacer castración selectiva de los niños al nacer", porque "cortarles los huevos a los que ya son grandes, es complicado…", y es que "a vosotros os cortan el pito y no os pasa nada". En esto, y mucho más todavía más soez, adoctrina ferozmente a sus alumnos de 4º de la ESO en horas de clase en vez de explicarles El Quijote o Platero y yo.

Pero su elaborada doctrina genocida quiere además implantar una sociedad llamada "matria", que justifica sus atrocidades en que "cuando esté mi sociedad implantada, aquellos hombres que no tengan huevos estarán felices porque no los han conocido", "no tendrán siquiera deseos sexuales. No los conocen, por tanto no los echan de menos", concluyendo que "Vamos a aplicar una de las ciencias para saber a quién no le vamos a cortar los huevos". A saber qué "ciencia" feminazi será ésta…

Los delitos de los que se le acusa son apología del genocidio, de la mutilación, de perpetrar delitos de lesa humanidad, delito de odio, contra los sentimientos religiosos (para ella "si la religión pudiera se comería a las mujeres", y es "incompatible con la democracia"), amenazas, coacciones e injurias, perpetrados por funcionario público contra menores de edad, con trato degradante contra los alumnos varones y con grave menoscabo de su integridad física y moral por razón de sexo.

El PSOE canario, en vez de echar a esta hija del III Reich, la respalda y dice ser una "polémica insustancial", mientras ella ha iniciado una caza de brujas contra los alumnos que han difundido las grabaciones.

Mientras esto es una nadería, si un autobús porta un lema de un hecho biológico -aunque irrite a la dictadura progre que el género no sea una construcción social- es un autobús del odio, ultraderechista y homófobo, que hay que fulminar ipso facto¿Y no es ultra la mutilación de varones?