Una vez más, rezagados

Cómo no iba a quedar Granada nuevamente rezagada para pasar a la fase 2 de la desescalada? Según Illa debemos permanecer en la fase 1 14 días, salvando cuestiones "muy excepcionales para reconsiderarlo", o sea, que lo reconsiderarán según lo que su desnortado y opaco gobierno y sus asesores secretos decidan a su aleatorio y político antojo, como cuando Vizcaya pasó a la fase 1 y Granada se quedó en la 0.

Dejar otra vez a Granada y Málaga atrasadas con respecto a las otras seis provincias de autonomía falaz no parece la mejor solución, si es que no se quieren instaurar dos velocidades en la recuperación económica y social. Málaga se recuperará prontamente, por su más potente economía y porque sus políticos pelearán por sus intereses, pero no está Granada, ni su comercio, ni su turismo, de calidad y, por cierto, nada precario -como dijo el inútil de Garzón, que ya debería estar cesado-, para aguantar una semana más antes de continuar con la desescalada, porque la economía granadina, desamparada por unos políticos que nunca han sabido defender sus intereses, no aguantará mucho más en el duro camino hacia su recuperación.

Desgraciadamente, en Granada ya nos hemos acostumbrado en los últimos 40 años a ir a una velocidad mucho más lenta y rezagada en nuestro desarrollo económico, de infraestructuras, institucional, industrial, etc., que Sevilla y su área de influencia, y a que nuestros políticos defiendan sus propios intereses o los de sus partidos, antes que los de su tierra -véase, entre innumerables ejemplos, el que la alcaldía de Granada haya sido moneda de cambio con otras plazas "más valiosas"-. Pero alguna vez habrá que plantarse y luchar para que nuestros intereses no se queden más postergados todavía de lo que están ya.

Pobres, periféricos, ninguneados, alejados de las metrópolis sevillana y madrileña, la única salida para nuestra región es conseguir identidad autonómica propia si es que queremos que nuestra voz se escuche en los distintos foros con la misma entidad que se escucha a Cantabria, Murcia o Navarra.

No sé cúan enérgica será la nueva petición de Bonilla -hasta ahora light- a Sánchez para que Granada y Málaga se incorporen a la fase 2 el próximo lunes con el resto de provincias, la semana que viene se resolverá el misterio de la fase 2. Por ahora tenemos el 'no' de Illa, aunque quizás pretendan contentarnos con un juego de palabras en esta desescalada asimétrica y rezagada que nos espera, y nos dejan en la fase 1, pero con medidas de "alivio", o sea, que seguiremos rezagados…