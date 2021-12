Consenso político para "exigir que se materialicen las necesidades del litoral de Granada

Representantes políticos de todas las siglas y colores de la provincia, alcaldes de todos los municipios de la Costa, así como la Mancomunidad de Municipios respaldaron la manifestación por las infraestructuras hasta el final, demostrando la necesidad de unidad política para defender las necesidades de una comarca que benefician a toda una provincia.

El presidente de la Diputación de Granada y secretario general de los socialistas, José Entrena, pidió públicamente que "se aceleren lo máximo posible" las actuaciones necesarias para que las conducciones sean una realidad, y que a principios de 2022 se encargue la redacción de los distintos proyectos constructivos de Béznar-Rules, los 9 desglosados pendientes, así como que se "inicien las obras de los espigones para la protección del litoral".

Entrena indicó, en referencia a la conexión ferroviaria entre Granada y el Puerto de Motril que "pelearán" por esta demanda que entienden tiene que ser un "proyecto provincial".

La presidente de la Mancomunidad y alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, calificó la convocatoria como un "éxito rotundo" donde, pese a ser un día laborable, "los vecinos de la Costa han respondido muy bien y los 20 municipios que conforman la Costa Tropical han estado representados para reivindicar que queremos que las administraciones nos escuchen para seguir dando pasos importantes para las infraestructuras y todos los proyectos".

El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, indicó que, en el caso de la conexión ferroviaria, "es incomprensible que el Puerto de Motril sea el único de interés general del Estado que no tiene esa conexión ferroviaria", por lo que auguró que de seguir aislado "supondría la muerte lenta de una infraestructura que tiene muchísimas posibilidades para la creación de empleo y riqueza en la comarca".

Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, señaló que "es fundamental" la presencia de todos los representantes políticos en la manifestación ya que ha quedado demostrado que "cuando la Costa ha ido unida, ha ganado".

García Chamorro indicó que "no podemos ser la generación que mire a los ojos de los jóvenes motrileños para decirles que no hicimos nada para darles la oportunidad de quedarse a vivir y trabajar en su tierra", además de insistir que no se puede dejar pasar el tren de los Fondos Next Generation para "impulsar una actuación sin precedentes, pero fundamental, para las próximas décadas".

El delegado del Gobierno de la Junta, Pablo García, indicó que las reivindicaciones de los ciudadanos de la Costa son unas reivindicaciones "justas" y que "no pueden estar sin infraestructuras, sin conexiones ferroviarias, no podemos ser siempre los últimos en todo", por lo que es el momento "de estar cerca de los ciudadanos y apoyar estas reivindicaciones" y pedir que "el Gobierno se implique con nuestra provincia porque Granada lo necesita y la Costa Tropical lo necesita".

Algo más crítica fue la diputada de Ciudadanos en el Parlamento andaluz y responsable provincial de Acción Institucional, Concha Insúa, quien tachó de "vergonzoso" que después de 20 años la provincia y la Costa "estén reivindicando exactamente las mismas cosas".

Desde Izquierda Unida pidieron que el PP deje de utilizar las conducciones de Rules como "arma política" y disponga las herramientas necesarias para afianzar el proyecto. Y exigieron a la Junta de Andalucía "compromiso, responsabilidad y certeza" por los vecinos de la Costa que necesitan "unanimidad" para realizar las distintas infraestructuras que supondrían un gran revulsivo económico para la agricultura o la mejora de movilidad y comunicaciones de la provincia.

En definitiva, unos representantes que se unieron a los varios miles de vecinos de la provincia para apoyar la lucha por el gran hastío que la comarca tiene desde hace años por la falta de acciones en el desarrollo de la zona.