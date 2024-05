El PSOE de Granada pide el voto a los jóvenes el 9J por ser "los únicos que atienden y solucionan sus problemas"

El PSOE de Granada ha pedido el voto a los jóvenes de la provincia en las elecciones europeas, previstas para el próximo 9 de junio, ya que la formación es la "única alternativa que atiende sus problemas, toma nota de los mismos y aplica medidas para solucionarlos".

"Tienen que acudir a las urnas para apoyar un proyecto de cohesión social, de más integración social y más justicia como el que representa el PSOE porque ahora, más que nunca, Europa nos necesita y nosotros necesitamos a Europa", ha señalado el secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía en Granada, Jorge Ibáñez, en el acto de entrega de los IX Premios de Juventudes Socialistas Granada (JSA Granada) celebrado en Maracena, según ha recogido la formación en un comunicado.

Ibáñez ha afirmado que "los protagonistas del futuro, que somos todos nosotros, tenemos que frenar a la derecha y a la ultraderecha". Así, el 9J "hay dos opciones: o votar a quienes defienden los postulados euroescépticos de Le Pen o Meloni o el extremismo de Milei, es decir al PP y Vox, o votar a quienes queremos construir un futuro próspero, ilusionante y lleno de oportunidades para todas y todas como es el PSOE".

Tras remarcar que la IX edición de estos galardones coinciden con un momento "trascendental" para la historia de Europa y de España debido a los próximos comicios, ha indicado que se premia de los galardonados "su trabajo, dedicación y entrega por su trabajo diario en la provincia por tener una sociedad mejor". "Son un ejemplo y toda una inspiración para nuestro día a día".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, ha agradecido a los jóvenes su implicación en la campaña electoral y ha hecho un llamamiento para que "ninguno de ellos se quede sin votar y con su papeleta contribuya a la victoria del Partido Socialista en Granada, Andalucía y España".

"La juventud se juega mucho en estos comicios cruciales ante la ola de euroescepticismo y ultraderecha que quiere hacer retroceder en los avances sociales que ha supuesto el proyecto europeo", ha subrayado Entrena, para indicar que "invertir en juventud es una apuesta por el presente y el futuro de Europa".

El socialista, que ha felicitado por su trabajo y buen hacer a los premiados por JSA Granada, ha destacado "el papel fundamental de los jóvenes para que la democracia no se resienta con los recortes de la derecha al Estado del Bienestar donde gobierna. También para que los retrocesos no se ceben con una generación que no duda en plantarse para combatir las políticas de regresión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en cuestiones como el Bono de Alquiler o la defensa de la formación profesional, frente a la privatización de plazas".

En este contexto, ha asegurado Entrena que el PSOE "es la única alternativa que sabe que invertir en juventud es una apuesta por el presente y el futuro de Europa. En nuestra agenda está abordar vuestros desafíos, desde la falta de oportunidades laborales de calidad hasta la creciente dificultad para acceder a una vivienda asequible o la presión académica y social".

Por ello, desde la formación se destaca que en su programa electoral contempla implementar políticas que promuevan la formación, el acceso a empleos de calidad y la inclusión social con respuestas concretas.

Otros compromisos, han detallado, "pasan porque las personas jóvenes tengan acceso a una vivienda, educación y formación de calidad; reforzar y a dotar de mayor financiación la Garantía Juvenil Europea y a hacer más accesible el programa Erasmus+ para asegurar la participación activa de jóvenes de entornos desfavorecidos e incluir a más estudiantes de diversos niveles y modalidades educativas y de FP, entre otros".

Por su parte, la europarlamentaria Clara Aguilera ha trasladado que la transformación de Andalucía se ha producido gracias a Europa y ha expuesto que "el 80% de todo lo que hay en torno a nuestra vida se decide en las instituciones europeas y el 75% de la inversión en equipamientos públicos como sanidad, educación o agricultura, provienen de la Unión Europa. Por tanto, necesitamos Más Europa. Más PSOE".

Con los IX Premios de JSA Granada se ha homenajeado a la Federación de Bandas Musicales de Granada (Cultura), la Asociación Teresa Morales (Igualdad), Andrés Sánchez Delgado (Juventudes Socialistas Granada), José Luis Cabezas (Acción Social), Clara Aguilera (Europa) y Carlos Porcel (premio honorífico JSA).