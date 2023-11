PSOE e IU claman por la concesión de título de Hijo Adoptivo de Granada al presidente Juanma Moreno

PSOE e Izquierda Unida se han mostrado muy críticos con el Partido Popular, que ayer usó su mayoría absoluta en la Diputación Provincial para conceder el título de Hijo Adoptivo de Granada al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La portavoz del grupo socialista, Fátima Gómez, ha pedido al presidente del organismo que "recapacite" por la "instrumentalización política" que los populares hacen con los premios Honores y Distinciones de la provincia por esta distinción. Por su parte, la diputada de Izquierda Unida Mari Carmen Pérez utiliza también el mismo verbo que los socialistas y considera que la decisión va en contra de los reglamentos por los que se adjudican estos galardones.

"Es muy grave que Rodríguez haya puesto estos galardones al servicio de su jefe convirtiéndolos en un reconocimiento político, sectario y fuera de toda lógica institucional. Ha hecho de la institución una sucursal del PP”" ha lamentado Gómez que, ante todo, ha trasladado su enhorabuena al resto de los premiados. La socialista ha afirmado que Moreno Bonilla "no ha hecho mérito alguno en esta tierra, más bien ha demostrado tener poca ambición con ella. La que a él le falta le sobra a Rodríguez, que sí parece tener ambiciones de otro tipo. Esta endogamia política de la que hace gala puede obedecer a su intento por encubrir su debilidad al frente de su partido".

Gómez recuerda que estos premios, que "siempre han sido un símbolo de prestigio, respaldados por el consenso de todas las fuerzas políticas de la institución, gobernara quien gobernara. Nunca ha suscitado debate. El presidente esta vez ha usado su mayoría absoluta para dinamitar estas premisas y otorgarle el título de hijo adoptivo a Moreno Bonilla, en contra de todos los partidos de la oposición".

La socialista ha afeado a Rodríguez que "no sepa separar la esfera política de la institucional, quedándole ambas grandes. No le importa hacer de meritorio ante su jefe y hacer un ejercicio de peloteo, fuera de lugar y vergonzoso, para significarse". "Está dispuesto a sacrificar el decoro que ha de guardar como presidente de la Diputación en beneficio de su estatus político y de sus intereses personales. Una actitud que a todas luces evidencia abuso de poder", ha expuesto.

Gómez ha considerado que Moreno Bonilla "no merece este reconocimiento, no solo por ser un político en activo y ser el jefe de quien se lo otorga, sino porque como presidente de la Junta ha castigado a Granada y ha desmantelado servicios públicos esenciales en toda la provincia, como la sanidad". "Es sumamente escandaloso que el PP de Granada utilice la Diputación para premiar al líder de su partido en Andalucía. A modo coloquial, yo me lo guiso, yo me lo como. Esta situación atenta contra los principios de imparcialidad e institucionalidad que deben regir la institución y hace pensar que todas las decisiones se toman en la misma línea", ha concluido.

Por su parte, Mari Carmen Pérez (IU), destacó su preocupación en relación con el proceso de concesión de honores y distinciones, que en su opinión "debe ser ejemplar y libre de influencias partidistas". Considera que el propósito de la propuesta presentada en la comisión es claro: "instrumentalizar los premios con fines partidistas, lo cual va en contra de los principios del Reglamento de Honores y Distinciones".

La diputada Pérez argumenta que el presidente "no cumple con los criterios establecidos en el reglamento". Según el mismo, el título se otorga a personas que se han destacado por méritos relevantes y servicios en beneficio de la provincia, y que gozan de un alto prestigio y consideración general en el concepto público. En este sentido, Pérez cuestiona si el presidente Moreno Bonilla ha realizado servicios excepcionales para la provincia de Granada y señala que su gestión en áreas como la sanidad, educación, agricultura, y su actuación en Sierra Nevada, "han generado un rechazo notable entre aquellos que han sufrido las consecuencias de sus decisiones".

Pérez compara esta situación con tiempos pasados en los que las instituciones se utilizaban para adular a figuras de poder y garantizar ascensos políticos. Ella enfatiza que el presidente de la Diputación debe abstenerse de utilizar su cargo con fines partidistas y, abogar por un proceso de concesión de honores y distinciones, que refleje verdaderamente los méritos y el compromiso con la provincia.

La diputada de Izquierda Unida, propone una modificación en el reglamento. Sugiere que se establezca de manera clara que no se podrán otorgar galardones a políticos en activo, con el fin de evitar cualquier sospecha de influencia partidista y asegurar que los reconocimientos se otorguen basados únicamente en los méritos y el servicio a la provincia. Esta medida, según la diputada de Izquierda Unida, contribuiría a restaurar la integridad del proceso y a garantizar que los galardones reflejen verdaderamente el compromiso con la sociedad granadina.