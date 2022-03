La actividad comercial en Granada, a medio gas y con grandes ausencias por el paro del transporte

La situación de falta de algunos suministros derivada del paro nacional convocado por los transportistas no parece que esté llegando a su fin. Si bien algunos camiones consiguen acceder, en la mayoría de los casos escoltados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las instalaciones logísticas, como Mercagranada, lo cierto es que el producto que a llega finalmente es escaso e insuficiente para abastecer a todos los comercios de la provincia. Situación que está poniendo en aprieto a más de un establecimiento y empresa distribuidora, que ante la falta de seguridad de que sus productos vayan a llegar al destino, están optando por paralizar momentáneamente producciones, o cerrar hasta que la cosa se solucione, o por lo menos mejore.

Tras once días de paro indefinido, los frescos escasean, pese a que, desde las principales empresas de la provincia, como es el caso de los hortofrutícolas, intentan darle alguna salida por el miedo de perder el producto. Según han reseñado fuentes del sector, "no podemos olvidar que nosotros trabajamos con alimentos que no pueden permanecer mucho tiempo en los almacenes, a los agricultores les hemos pedido que aguanten las cosechas, pero tampoco se pueden quedar indefinidamente. Todos somos eslabones fundamentales en la cadena alimentaria, pero si falla uno, todos los demás acaban perjudicados".

La falta de productos también se hace evidente en algunos puestos de carne y pescado. Los primeros con pocas cantidades que, sirven para dar, aunque sea parcialmente el servicio a los usuarios, lo segundo desde hace varios días casi inexistente. La huelga de tres días realizada por la gran mayoría de pescadores del país, ha hecho que incluso algunos negocios tengan que recurrir a la compra de pescado de fuera de las fronteras.

Dificultad en los suministros

Pero los frescos no son los únicos que están viendo mermada su producción. Pese a que desde la industria aseguran que siguen recogiendo el producto y procesándolo en sus distintas instalaciones, productos como la leche están saliendo, aunque en menor medida, principalmente por la falta de algunos materiales, como envases, que tardan más tiempo de la cuenta en llegar hasta las empresas.

En la misma línea, recientemente se ha conocido que la planta de Thielmann Portinox en Granada, dedicada a la fabricación de contenedores de acero inoxidable, ha paralizado esta misma semana de forma temporal su producción. Estos barriles se utilizan principalmente para el transporte de cerveza, por lo que en los próximos días podría afectar en cierta medida a las cantidades distribuidas.

Continúan las manifestaciones

Desde el sector de los transportistas aseguran a Granada Hoy que continuarán manifestándose y realizando diversas protestas hasta que no se llegue a una solución real que permita que la situación de desprotección y desamparo en la que se encuentran cerca de un 85% de los transportistas autónomos del país se revierta. Además, inciden en que no entienden "el teatrillo que está montando el Gobierno al convocar una mesa de negociación con sindicatos que no nos representan". Desde la Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte señalan que continuarán este paro indefinido hasta que la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se siente con la propia Plataforma convocante y lleguen a un entendimiento.

Hasta entonces, al igual que pasa en otros puntos del país, los transportistas seguirán manifestándose por distintos puntos de la provincia de Granada. Y recuerdan que si les prohíben entrar con sus cabezas tractoras al centro de la ciudad, como ya ocurrió el pasado lunes cuando el Ayuntamiento de Granada decretó la prohibición de acceso a vehículos de más de 3.500 kilogramos de Masa Máxima Autorizada o cabezas tractoras de camiones por asuntos medioambientales, utilizarán sus vehículos particulares, ya que "esta lucha la seguiremos hasta el final", según reseña un transportista.

De hecho, los transportistas y algunos agricultores que se han sumado a la causa, ya han circulado tres veces por las principales calles de la capital para dificultar el tráfico, algo que según aseguran, volverán a hacer próximamente. En otros puntos de la provincia, como en la Costa de Granada, la semana pasada algo más de un centenar de camiones, furgonetas y vehículos particulares paralizaron el tráfico de la arteria principal del litoral, y prácticamente a diario realizan piquetes informativos en distintas localizaciones para seguir reivindicando su lucha.