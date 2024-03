Semana Santa de Granada | El Domingo de Ramos, en directo: el Cautivo llega a su templo bajo la lluvia

Pues ya está. Domingo de Ramos muy a medio gas en Granada. Solo la cofradía del Cautivo ha decidido poner sus pasos en la calle a pesar de la amenaza de lluvia, aunque reduciendo su recorrido. Las otras dos hermandades con las que coincidía en hora no arriesgaron y se quedaron en sus sedes. Más tarde, Jesús Despojado, que debía salir a las 18:30, decidió no poner a sus titulares en las calles de Fígares. Unas decisiones que ya se avanzaron cuando La Borriquilla, pasadas las cuatro, dejó a Granada sin su icónica imagen para el comienzo de la Semana de Pasión.

La Borriquilla decidió no salir con contundiencia. "No es que llueva, es que va a llover barro a partir de las seis de la tarde", han comunicado desde el cabildo de oficiales los hermanos la suspensión de la estación de Penitencia. Del resto, división: Santa Cena y Maravillas desisten, pero el Cautivo sí dio por inaugurada la Semana Santa con un recorrido acortado. Más tarde, el Despojado no se aventuró.

Y es que para este Domingo de Ramos, la Aemet anunciaba en Granada cielos nubosos tendiendo a cubiertos, con chubascos a partir de la tarde que pueden ir acompañados de tormentas, depósitos de barro y rachas de viento muy fuertes. Una vez más, la calima acompañará en el cielo. Se activará alerta amarilla por tormentas desde las 17:00 horas hasta el final del día.

La primera que debía iniciar la festividad, a las 16:00 horas de la tarde en San Andrés, era como siempre la estación de penitencia de la Hermandad de la Borriquilla, que finalmente se queda en casa pero que abrirá las puertas de San Andrés para que los granadinos puedan visitar a sus titulares.

Por su parte, la presión pasa ahora a la Hermandad del Cautivo, que intentará afrontar una nueva página en su historia a partir de las 17:30 horas, pues será la última oportunidad de ver al Señor Cautivo en la calle de la manera en la que, hasta ahora, estamos acostumbrados: solo sobre su calvario. Quizás hayan podido las ganas porque ahora mismo es la única cofradía en salir a la calle, aunque con un recorrido reducido.

A las 18:00 horas, la Hermandad de la Santa Cena y la de las Maravillas tenían que decidir. Y dijeron que ellos no saldrían. revista para las 19:05 horas, en el barrio de Figares, Jesús será Despojado de sus vestiduras. La última de las hermandades de incorporarse a la nómina de la Semana Santa, pero uno de los más absolutos referentes de la Semana Santa granadina. Pendientes estaban los cofrades de la última reunión del cabildo de oficiales, que pasadas las siete de la tarde dijo que tampoco salían.