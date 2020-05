Las hermandades de gloria se agrupan y buscan la manera de federarse

Es tiempo de glorias en Granada, momento en el que pasada la Semana Santa las hermandades letíficas toman el pulso del mundo cofrade en la ciudad. Si en otro tiempo estas corporaciones parecían pasar totalmente desapercibidas ahora intentan recuperar parte del esplendor que gozaron el otro tiempo. Por esta razón se creó en el mes de enero el Capítulo de Corporaciones de Gloria de Granada, una entidad sin efectos jurídicos pero que consensúa las acciones de estas hermandades y actúa como portavoz de las dieciséis entidades que la conforman.

La sede capitular de las hermandades de gloria es la casa de hermandad de la Archicofradía del Rosario y su hermano mayor, Juan de Dios Morillas, es también el coordinador de este grupo de trabajo. Las ideas parecen claras aunque el camino no se les antoja sencillo: "cuando nos llamó el Ayuntamiento para coordinar junto al Plan Parihuela la acción de las hermandades de gloria en la vía pública nos dimos cuenta de la falta de unión que había entre nosotros y cómo no teníamos siquiera una lista de qué hermandades están activas y cuáles no, así que el trabajo empezó por ahí", asegura Morillas. Aunque existen más, el Capítulo de Corporaciones de Gloria solo ha acogido a las 16 asociaciones, hermandades y cofradías que están regularizadas ante el Arzobispado de Granada, que cuentan con estatutos y están funcionando bien en templos diocesanos o en órdenes religiosas. "No obstante seguimos poniéndonos en contacto con todas las hermandades ya que aunque todas las que pertenecen están registradas por la Iglesia, hay otras que están dormidas e intentan despertar. En muchas parroquias no quieren que se mueva nada", asegura Juan de Dios Morillas.

¿Se federarán las hermandades de gloria? El coordinador tiene claro que en algún momento tendrá que llegar ese momento aunque no sabe si sepodrá hacer en una agrupación exclusiva para las glorias o la solución pasará por integrarse dentro de la Federación de Cofradías. "La reunión que mantuvimos con el presidente, Jesús Muros, y con el consiliario de la Federación, José Gabriel Martín, dejó claro que hay sintonía y predisposición entre todas las partes pero ahora hay que hablar también con el vicario de Hermandades y Cofradías y mostrarle cuáles son nuestras inquietudes". Así, las negociaciones avanzan aunque el Covid-19 ha dejado en punto muerto cualquier novedad a este respecto. Con el órgano federativo, además, se llegó al acuerdo de patrocinar un cartel para las glorias y establecer una guía de horarios e itinerarios de todas las procesiones de estas hermandades así como los cultos principales de cada una de ellas. Todo ello, además, de un calendario a consensuar con las hermandades de penitencia para que las salidas extraordinarias que éstas organizan no solapen los cultos externos de las corporaciones letíficas.

Todo ello queda en el aire ahora que el 2020 depara una realidad incierta para el mundo cofrade y donde las glorias han tenido que adoptar la decisión de suspender la edición de su pregón. Según Morillas, "la Federación de Cofradías es la encargada de organizar el acto pero desde la última reunión que se mantuvo, serán las glorias quienes decidan al pregonero y el lugar y fecha donde se realice. No obstante, cuando me llamó el presidente estaba claro que lo más sensato, y a la vista de la situación, lo mejor era suspender la edición de este año".

¿Quiénes integran el Capítulo de las Glorias? El Capítulo de las Corporaciones de Gloria lo componen 16 entidades: la Archicofradía del Rosario, el Perpetuo Socorro, la Virgen de la Cabeza, Consolación y Correa, San Juan de Dios, San Rafael, la Virgen de las Angustias, María Auxiliadora de la Alhambra, María Auxiliadora del Zaidín, los Sagrados Corazones, el Inmaculado Corazón de María, la Hermandad Principal de la Purísima Concepción, el Cristo de la Luz, San Miguel, la Virgen de la Granada, la Sacramental del Sagrario y el Rocío.

Las reivindicaciones de las Glorias

Este periódico ha tenido acceso a los objetivos que el Capítulo de Corporaciones de Gloria se ha fijado para trabajar de forma conjunta. Una serie de medidas que implicarán también a otros organismos públicos como el el Ministerio de Justicia, el Arzobispado de Granada, el Ayuntamiento o la propia Federación de Cofradías. Se trata de una serie de compromisos que pasan no solo por visibilizar a estas hermandades sino adaptarlas a las exigencias que impone el actual marco jurídico o al propio calendario de la ciudad.