La lluvia roba el día mas clásico de la Semana Santa

La tercera jornada de la Semana Mayor es considerada la de más clásicos referentes de las cofradías granadinas por el calado de las advocaciones del día y por la estética e historia de sus corporaciones. En la nómina figuran el Santo Vía Crucis -la más antigua de las hermandades federadas-, la más veterana del barrio del Realejo como es la Humildad y las populares corporaciones de la devota Imagen de la Virgen de la Esperanza y de la Lanzada del nutrido arrabal del Zaidín.

Esta Cofradía fue la primera en anunciar la suspensión penitencial tras evaluar unas previsiones meteorológicas absolutamente contrarias a la salida procesional para el nudo central de la tarde. Tomar esta decisión con el sol bañando la puerta de salida no tuvo que ser fácil para la junta que preside Enrique Trujillo. Responsable y madura decisión que no empañó la ilusión de presentar la restauración de María Stma. de la Caridad, realizada por Óscar Martín y Ana López. Nuevo pollero para la Virgen de la Caridad, de Jesús Luque, y mejora en la sujeción del traste hidráulico de la Cruz del Cristo, y 22 candeleros del paso de palio, diseño y ejecución del taller de Ramón León fueron otros estrenos que no vieron la calle lamentablemente. Potencias para el Señor, diseño de Luis Ignacio Fernández y dos marchas procesionales, “Dios es Caridad”- de José Manuel Sánchez Crespillo- y “Caridad” -de Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros- quedaron en el cajón de lucimiento pendiente de la Hermandad también.

En San Juan de los Reyes, la Cofradía del Santo Vía Crucis celebraba en este 2024 el XXV aniversario de la primera salida de Nuestra Señora de los Reyes en la estación de penitencia del Martes Santo, de forma continuada. Tampoco hubo opción a otra alternativa que la suspensión. Fue Vicente Gomariz, su joven hermano mayor, el que a las 5 ya había dado por cerrado el sueño penitencial.

El estandarte de Cristo, bordado en el taller de José Manuel Martínez Hurtado, recogiendo en su espacio central la pintura original de Gabriel Morcillo fue el gran estreno material de la Hermandad junto a la restauración de los guardabrisas traseros del paso de Jesús de la Amargura, a cargo del taller de Abel Velarde (Alcalá de Guadaíra, Sevilla). Se presentaban igualmente, las imágenes de San Gregorio Bético, San Cecilio, San Juan de Dios y San Juan de la Cruz a cargo del imaginero Ángel Asenjo, con las que se culmina el programa iconográfico del respiradero del paso del Señor.

La Virgen de la Esperanza siempre es recurrida en momentos inciertos y de zozobra pero ayer lo fue también para agarrar la ilusión de ver a las dos hermandades del día restantes. Este año se estrenaba la empresa "Granatum" vistiendo de flor ambos pasos en Santa Ana. Tonos clásicos en el exorno así como en la marcha procesional ‘El Poder de la Esperanza’, de Víctor Manuel Ferrer -y encargada por el pregonero de la Semana Santa de 2023, Luis J. López, para ser estrenada en Semana Santa tras el paso de palio eran las novedades del año para la Cofradía de nazarenos verdes. La junta de gobierno quería regalar precisamente esa marcha al Señor del Gran Poder cuando saliera a la calle precisamente por estar dedicada a la talla de Ramos Corona. Desgraciadamente ni este Nazareno de factura valiente ni la bellísima Dolorosa de José Risueño pudieron atravesar el cancel de la parroquia de Plaza Nueva.

Por último, la Hermandad de la Humildad -en ciernes de su centenario fundacional en 2026, secundada a sus compañeras de día con la tristeza de no ser la primera representación del Realejo en esta semana aciaga y triste en lo Cofrade. Nuevos hábitos nazarenos en la Hermandad de la Cañilla como es conocida popularmente por el atributo del Señor de la Humildad, Imagen señera de a piedad popular granadina. Se recuperaban las capas de décadas antiguas para los hermanos de la decana del arrabal que preside la iglesia de Santo Domingo. Dos salidas más tiene previstas esta semana la corporación. Los Facundillos el Domingo de Resurrección y la Soledad intentará llegar al Campo del Príncipe junto al Cristo de los Favores el Viernes Santo pero la climatología volverá a tener la última Palabra.