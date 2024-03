Tradición y contrastes en la 'Feria Sexta'

El Viernes Santo es una de las jornadas más representativas de la Semana Santa, ya no solo en Granada sino en todo el orbe católico. Y es que este es el día en el que la Iglesia conmemora y celebra la muerte de Cristo. Culmina la Historia de la Salvación. De ahí que no haya prácticamente ningún pueblo en toda la provincia que no celebre en este día una solemne procesión.

En la capital no habrá sólo una, sino seis. La primera de ella, como siempre transcurrirá junto a la Virgen de la Soledad, desde la iglesia de Santo Domingo y hasta el Campo del Príncipe, a las tres de la tarde. Después, en horario vespertino, lo harán las cinco restantes: Escolapios, Ferroviarios, Favores, Santo Sepulcro y Soledad de San Jerónimo.

Las cinco llagas

El arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, será el encargado de rezar a las tres de la tarde la oración de las Cinco llagas ante el Cristo de los Favores. Una tradición casi centenaria que dirigen la Hermandad de la Humildad y la de Los Favores. Una ceremonia cargada de emoción, recogimiento y tradición, pidiéndole al Señor tres favores justo en el momento en el que toda la Iglesia, a las tres en punto de la tarde, Cristo muere en la cruz.

Una oportunidad para conocer y comprender uno de los momentos más representativos de la Semana Santa de Granada, esa que mira hacia adentro; cargada de espiritualidad y verdad.

El puente romano

Este es, quizá, uno de los espacios más representativos para disfrutar del paso de la Hermandad de los Escolapios que hará estación de penitencia esta tarde. La cofradía de la parroquia de San José de Calasanz se dispondrá a salir a las calles acompañando al Santísimo Cristo de la Expiración, no con su banda propia sino con la de la Virgen de la Victoria, y a María Santísima del Mayor Dolor, junto a ese binomio ya casi indisoluble que conforman la Madonna y los músicos de San Isidro de Armilla.

Cofradías por el Boulevard

Desde la parroquia de San Juan de Letrán partirá la Hermandad de los Ferroviarios a las 16:45 horas. La corporación continúa avanzando en su recomposición interna y lo hace con un espíritu renovado y buscando la manera de seguir aportando y apostando por el engrandecimiento de la Semana Santa. De ahí que, para esta ocasión, la cofradía presente en la calle una imagen novedosa sobre el paso de misterio: junto al Santísimo Cristo de la Buena Muerte, ya no sólo estará Santa María Magdalena, también lo hará ahora el discípulo amado, el apóstol San Juan. Una talla de Miguel Zúñiga, de propiedad particular, cedida para la ocasión.

El barrio de los greñúos

El Realejo, en otro tiempo, fue el barrio que albergó a la comunidad sefardita de Granada. De ahí que el peyot judío, una greña, terminara por rebautizar a los vecinos de este barrio. Y entre ellas a una de sus 'vecinas' más queridas y veneradas: María Santísima de la Misericordia Coronada, La Greñúa. Apodo cargado de cariño y motivo de orgullo para los suyos, que arroparán a la cofradía de la parroquia de San Cecilio en la salida de este Viernes Santo. La recogida de la hermandad, ya de vuelta al Realejo y afrontando los últimos compases de la estación de penitencia volverá a ser uno de esos momentos de reclamo. Ya ante el Señor de los Favores andando a los sones de la AM Pasión de Linares, ya ante el palio burdeos de la Virgen de la Misericordia.

Y descendió hasta el sepulcro

La Hermandad del Santo Sepulcro acoge uno de los momentos más importantes de la Semana Santa. Aquel en el que Cristo, muerto, es sepultado. Momento de respeto y veneración. Solemnidad y recogimiento. Momento en el que todos los fieles aguardan el momento en el que Cristo emerja glorioso de la tumba en el día de la Resurrección. Mientras eso llega, los granadinos acudirán a velar el cuerpo sin vida de Jesús en la Plaza de Santa Ana, y consolando a la Virgen María, sola en el Calvario, trazada bajo la gubia magistral de José de Mora. Qué gran momento para reencontrarse con lo mejor de la imaginería granadina en las calles.

Sola

Sola. Totalmente sola. Así es como se presenta la Virgen María en el Monasterio de San Jerónimo. Ante la Soledad, Granada acompañará el duelo de madre de Cristo en el compás del convento. Un momento extraordinario para recrearse y disfrutar del marco que genera no sólo el espacio sino también el acompañamiento musical de los músicos de San Sebastián de Padul. Todo ello, mientras se venera el instante después de que Jesús haya descendido de la Cruz. Una escena que en Granada se reviste del acento más castellano y menos andaluz; marcado por una sobriedad que retrotrae a otros tiempos.