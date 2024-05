Baza está lista para las Cruces: horarios, barras y plazas donde vivir la fiesta

Baza se prepara para vivir los días 3, 4 y 5 de mayo la gran fiesta de la primavera, que desde hace unos años en esta ciudad se disfruta en torno a una cruz. En este caso será en torno a 38 cruces, como mínimo, que son las que finalmente han anunciado su instalación, aunque en realidad el plazo para participar en el Concurso Municipal de Cruces termina el día 3.

Lo que sí sabe con exactitud es que son 17 las cruces que han solicitado el montaje de una barra anexa en la que se ofrecerán comidas y bebidas durante el desarrollo de este evento festivo. Habrá pocas variaciones respecto al año pasado en cuanto a sus ubicaciones e incluso en cuanto a sus promotores. Cuatro asociaciones de vecinos ofrecerán barra, una de ellas tendrá dos cruces más sin barra y otra asociación montará solo una cruz.

Cruces de las Hermandades

Las cruces de las Hermandades dispondrán todas, las cinco, de barra. Siete establecimientos hosteleros construirán también una cruz. Solo falta en la relación la cruz con barra de una asociación motera. Entre las que solo ofrecerán la cruz están las habituales del barrio de Santiago y de las entidades sociales que nunca faltan a la cita. Por diversas cuestiones no estará este año la cruz de Salazar, una de las mejores de la edición pasada. Algunos centros educativos también han montado su cruz e incluso estarán abiertos para que los vecinos las puedan visitar, aunque no todos. Conviene informarse antes de ir a verlas. En el colegio de la Presentación, por ejemplo, ya la hemos podido contemplar…

Zonas y aseos

La instalación de Cruces en Baza se rige por unas bases en las que se detallan todas las circunstancias. Por ejemplo, solo podrá instalarse una Cruz por plaza o parque, nunca en jardines, y sin alterar el espacio ni modificar el mobiliario urbano. La superficie máxima que podrá ocuparse es de 25 metros cuadrados si es sin barra y de 35 metros cuadrados si es con barra.

“En la decoración deberá haber símbolos alegóricos y típicos de Baza”. En el caso de las Cruces con barra, “con el fin de evitar atropellos, consumo de alcohol fuera de la Cruz, actos incívicos, etc. los titulares de las actividades deberán de ceñirse, en cuanto a espacio a ocupar se refiere y aforo, a lo dispuesto por el área de Gobernación, no pudiendo invadir otros espacios que no sean los diseñados por dicha área, ni se podrá superar el aforo que quepa en dicho espacio”.

Así mismo, deberán contar “obligatoriamente” durante los tres días con un WC portátil o los que determine su espacio y aforo, con un cartel que diga “Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad” y un suelo o pavimento de vinilo o goma con estriberas.

Música

En cuanto a sonido, solo se podrá reproducir música durante el horario de apertura “siendo ésta preferiblemente de corte tradicional, evitando la reproducción de música electrónica, disco o similares”. Entre las 17:00 y las 20:00 horas solo se permitirá música de ambiente (no superior a 50 dB). Aquellas barras que estén junto a vías de circulación de vehículos deberán encontrarse valladas en todo su perímetro. Las barras podrán permanecer abiertas desde las 12:00 del día 3 de mayo hasta las 18:00 horas del día 5 de mayo. En todo ese tiempo, la decoración de la Cruz deberá estar totalmente terminada, quedando claro en las bases que “mientras esta circunstancia no ocurra, la barra permanecerá cerrada”. Los horarios de apertura serán de 12:00 a 2:00 horas, los dos primeros días, y de 12:00 a 18:00 horas, el domingo. Para hacer cumplir todas estas medidas, así como la limpieza del espacio, etc. se ha establecido una fianza de 750 euros, que podrá perderse en todo o en parte si no se cumplen las bases.

Concurso de Decoración de Cruces

Para dinamizar y promocionar la fiesta de la Cruz en la ciudad, así como para dar protagonismo activo a los ciudadanos y colectivos del municipio, el Ayuntamiento ha convocado el Concurso de Decoración de Cruces de Mayo 2024. Evidentemente, habrá que tener montada la Cruz desde las 12:00 horas del día 3 a las 15:00 horas del domingo 5 de mayo. El jurado estará formado por los miembros de la Comisión de Cultura y el fallo se conocerá, así como la entrega de los premios, durante el día 4 de mayo. Se valorará la creación artística, originalidad, ingenio y riqueza artística, así como los materiales utilizados, la dificultad, etc.

Se establecen las siguientes modalidades: Cruces con Barra, con tres premios de 500, 300 y 200 euros; Cruces sin Barra, con tres premios de 500, 300 y 200 euros; Cruces de Interior (patios, portales, cocheras…), con dos premios de 300 y 200 euros; premio al Barrio mejor engalanado, dirigido a asociaciones de vecinos, con un premio único de 500 euros; premio al Mejor Centro Educativo o Residencial, con tres premios de 500, 300 y 200 euros; premio a la Mejor Cruz Cofrade, con dos premios de 300 y 200 euros; y premio a la Mejor Cruz de escaparate de comercio minorista y mayorista, con dos premios de 200 y 100 euros. El gasto total en premios asciende a 4.800 euros y solo se podrá recibir uno por Cruz.

Cruces con barra

Nombre y Localización

As. Vec. Barrio San Juan Plaza de la Merced

As. Vec. Caño Valero Plaza del Caño Valero

As. Vec. Avecla Parque de la Constitución

As. Vec. Avesán Placeta del Cid Hiaya

Hdad. Santa Cruz Calle Monjas

Hdad. Esperanza Arco de la Magdalena

Hdad. Santiago Plaza de Santiago

Hdad. Nazareno Plaza Cruz de los Caídos

Hdad. El Rocío Plaza Mayor

Bar El Abuelo Avda. José de Mora

Pub La Pérgola Plaza Serrano

Bar El Convento Plaza de San Antón

Pub La Terraza Plaza de las Eras

Bar La Bodeguilla Plaza de Santo Domingo

Bar Casa Chico Calle Alamillos

Conservas Galera Plaza Arc. Juan Hernández

Asoc. Motera Amigos… Calle Rubén Darío

Cruces sin barra:

As. Vec. Avesán Calle Corralazo y Calle Tras Hospital

As. Vec. Avángel Calle Amapola

As. Vec. Los Prados U5 Calle Pintor Ruiz Morales

Asoc. Ad Hoc Patio Hospital de Santiago

Asoc. Jabalcón Soportales Museo Municipal

Asoc. Afemagra Calle Solares

Faisem Baza Calle Rosa Chacel

Resid. Braulia Ramos Bulevar Dama de Baza

Resid. Alfaguara Avda. de Ronda

Club Mayores Ángel Plaza del Ángel

C. Participación Activa Calle Virgen de Lourdes, 21

Salud Mental (Hospital) Avda. de Murcia

Manos Unidas Parroquia de Santiago

Cáritas Baza Calle Santa Bárbara

Lourdes Mañas Valdiv. Glorieta Paco Rabal

IES “Alcrebite” Plaza Carlos Cano

IES “Pedro Jiménez” Calle Isaac Peral, 2

Col. La Presentación en el colegio

Col. Divino Maestro en el colegio

CEIP Fco. de Velasco en el colegio

Parroquia de Baúl Parroquia de Baúl