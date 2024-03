Granada es bilingüe: segunda provincia española con más interés en aprender inglés

Saber idiomas es siempre un método de enriquecimiento personal, algo que, por sí solo aporta directamente a la vida y la seguridad de una persona. Ahora, quizás más que en ninguna época de la historia, poder hablar un segundo idioma es un valor también en lo profesional y lo económico. Por eso cada vez más familias se interesan por que sus hijos aprendan inglés desde pequeños mediante clases particulares o en campamentos bilingües. De hecho, Granada es una de las provincias españolas donde más interés se muestra en aprender la lengua anglosajona. Es la segunda.

Lo confirma un estudio reciente de Novakid, escuela online donde los niños aprenden inglés con profesores nativos experimentados, que ha realizado un análisis sobre los distintos niveles de interés por aprender inglés en los países europeos. España aparece como líder en esta búsqueda lingüística, con un porcentaje sustancial de su población que demuestra un gran interés por la adquisición de la lengua inglesa. Además, a nivel nacional, Granada se sitúa entre las provincias españolas con mayor interés por aprender inglés. En concreto, se ubica en el segundo puesto del ranking, sólo por detrás de Albacete. Le siguen Valencia, Zaragoza y Asturias.

Saber inglés, una habilidad asociada a un mayor salario

Los datos del estudio ofrecen conclusiones exhaustivas sobre las prioridades culturales y educativas, situando a Granada a la cabeza del entusiasmo por el inglés. Pero, ¿qué impulsa este entusiasmo? El análisis de Novakid señala seis factores clave que contribuyen a su posición de liderazgo.

Incentivos económicos

Aprender inglés no es sólo un pasatiempo, sino un movimiento estratégico para el progreso económico. El estudio muestra una correlación significativa entre el dominio del inglés y un mayor nivel de ingresos. A los jóvenes españoles que se enfrentan a retos en el mercado laboral, dominar el inglés les abre las puertas a un mercado europeo con salarios significativamente más altos.

Oportunidades de empleo

La demanda de dominio del inglés en el mercado laboral es evidente, ya que el 67,40% de las ofertas de empleo de nivel intermedio en España exigen un nivel avanzado de inglés. Este requisito se extiende más allá del mercado laboral local, ya que las oportunidades de trabajo a distancia presentan una opción viable para los españoles que buscan empleo en el extranjero.

Acceso al mercado laboral mundial

El dominio del inglés abre las puertas a un mercado laboral diez veces mayor que el español. El estudio muestra ejemplos de sectores como el desarrollo de software, donde los salarios en los países europeos superan significativamente a los de España.

Eficacia del aprendizaje del inglés

El estudio destaca la eficacia del aprendizaje del inglés en comparación con la educación tradicional. Unas 700 horas de clases de inglés pueden llevar a una persona a un nivel avanzado, equivalente a un semestre a tiempo completo, frente a los dilatados plazos de las carreras universitarias.

Retos de los jóvenes

El estudio subraya los retos a los que se enfrentan los jóvenes españoles, como el limitado poder adquisitivo, las altas tasas de desempleo y la necesidad de oportunidades internacionales. Aprender inglés surge como una solución práctica, evidente en el creciente número de españoles que buscan empleo en el extranjero.

Impacto del turismo

La sólida industria turística española también contribuye a impulsar el entusiasmo por aprender inglés. Las ciudades con mayor interés por aprender inglés coinciden con destinos turísticos populares, lo que subraya la importancia de los conocimientos lingüísticos en los empleos de cara al público dentro del sector turístico.

Crecimiento constante y tendencias educativas

Los datos oficiales del Ministerio de Educación revelan un crecimiento constante del aprendizaje del inglés en las dos últimas décadas, que supera al de otras lenguas como el francés. El inglés es el idioma más enseñado en todas las etapas educativas en España, con un notable aumento de la enseñanza de lenguas extranjeras en el nivel preescolar.

"Novakid está diseñado para aumentar y mejorar la educación en el aula para niños, no para sustituirla. Hemos visto que los padres no esperan a que las escuelas apliquen la tecnología y las oportunidades educativas que se están desarrollando a nuestro alrededor. Están actuando por su cuenta para encontrar formas de complementar lo que sus hijos aprenden en la escuela. Conectamos a los niños con profesores de inglés titulados mediante clases individuales y en grupo en directo, de modo que el proceso de aprendizaje se produce en tiempo real, no a través de clases grabadas. Ofrecemos una forma accesible para que los niños mejoren su fluidez en inglés: los padres confían en nosotros y los niños disfrutan aprendiendo.", afirma Max Azarov, Director General de Novakid.

Mientras España sigue liderando el entusiasmo por el aprendizaje del inglés, las implicaciones van más allá de las perspectivas profesionales individuales. El compromiso del país con el bilingüismo lo posiciona como un actor competitivo en la fuerza laboral global, abriendo vías para la colaboración internacional y el crecimiento económico.