Los mejores canteranos del LoL en Granada con la alianza Arctic Gaming-G2 Esports

El mundo del videojuego sigue su camino imparable de ir ganándole terreno a otras formas de ocio y de implantar el debate sobre si se puede considerar deporte o no. Lo que está claro es que mueve mucha afición y que el público juvenil ve en los ases de los mandos a figuras en las que fijarse. Y para ello no hay que irse muy lejos. En Granada hay una cantera de e-sports bastante potente. El último ejemplo es el del equipo granadino Arctic Gaming, que se ha convertido en el filial de G2 Esports, actual campeón de Europa y subcampeón mundial del videojuego League of Legends (LoL), a través de un acuerdo firmado para los dos próximos años con la entidad con sede en Alemania pero creada por el español Carlos 'Ocelote' Rodríguez.

El equipo filial competirá con el nombre de G2 Arctic en la Superliga Orange de LoL, gestionada por la Liga de Videojuegos Profesional, y que es la liga nacional más importante y con más seguidores a nivel europeo. Según ambas franquicias, el equipo estará gestionado desde Granada por los miembros de Arctic, tendrá su centro de operaciones en la ciudad y contará con la colaboración de G2 en materia de gestión de marca e imagen para "hacer sentir a los fans la identificación con el proyecto". También se creará una nueva marca con una línea de imagen que integrará de estos dos equipos.

El director ejecutivo de Arctic Gaming, Luis García, aseguró que conocieron el interés de G2 por buscar una nueva plataforma para competir en España "a través de un rumor" y que decidieron ponerse en contacto con ellos para ofrecerles un proyecto, "y tras varias reuniones nos pusimos de acuerdo para desarrollarlo". Asimismo, indicó que "estamos muy contentos porque llevábamos mucho tiempo intentando entrar en la liga española de LoL de alguna manera u otra. Lo intentamos comprando plazas, intentando que ampliaran la aceptación de equipos o presentando proyectos ambiciosos. Y de no encontrar la forma hemos pasado a hacerlo de la mano de G2. No podíamos dejar pasar la oportunidad".

Desde G2 se mostraron muy optimistas con la oportunidad de desarrollar el acuerdo con el equipo granadino, con quienes están colaborando en apoyo de marcas patrocinadoras, suministrando periféricos o apoyando en redes sociales, entre otros. El director de operaciones y desarrollo gaming de G2 Esports, Jamie Bach, se mostró ilusionado con el proyecto, que contará con una alineación renovada y que introducirá nuevo contenido y experiencias divertidas para los seguidores. "No podríamos haber pedido mejores socios para trabajar en la Superliga Orange y tenemos muchas ganas de que dé comienzo la temporada".

En el plano deportivo, Luis García se mostró optimista en cuanto a las aspiraciones del equipo, debido al alto nivel de la liga y al alto nivel de los jugadores, así como de equipos. "Somos conscientes de la presión que genera el estar asociados con el campeón europeo y finalista mundial, pero aún así vamos a ser un equipo ganador y el objetivo es ganar. Vamos a por todas", apostilló.

El proyecto cuenta con el patrocinio de una marca de galletas perteneciente a la empresa Mondélez International, y estará presente en el logo del equipo con la aparición de un signo de exclamación en el nombre del mismo. Esta será la primera incursión de esta marca en el terreno de los deportes electrónicos. "También es un proyecto de generación de contenido de la mano de Mondélez. Es su primera vez en el sector y lo hace bajo el paraguas de una marca muy juvenil, divertida y urbana y que nos dará posibilidad de realizar muchos proyectos", valoró el director ejecutivo.

Arctic Gaming es una organización de e-sports de origen granadino fundada en 2016, y su principal objetivo es crecer en el ámbito de los deportes electrónicos y posicionarse como uno de los referentes "de forma responsable y apostando por la profesionalización del sector".

La organización tiene equipos en diferentes videojuegos competitivos, como Crash Royale, en los que fueron subcampeones de España el pasado mes de julio. También fueron campeones del mundo por parejas y finalistas individuales en el simulador de fútbol Pro Evolution Soccer (PES) de la mano del granadino Álex Alguacil.

Ya disponían de un equipo de League of Legends en México, donde participan en su liga nacional y tienen una gran masa social de fans. En 2017 compitieron en la Segunda División española de la Liga de Videojuegos Profesional en este mismo videojuego, cuando lucharon por el ascenso; y en el mes de octubre disputaron la fase de grupos de la Iberian Cup.