¿Se puede guardar sitio en las playas de Granada? Normas y sanciones

Cada verano, la misma pregunta. Y cada año, también, emerge lo que es una molestia para unos y, para otros, una injusticia. Las opiniones se dividen a pie de playa: el "si llego antes, qué más da que deje mis cosas en la playa mientras voy a comer si luego vuelvo" batalla contra un "no se puede ocupar un lugar en la orilla si no se está allí, no es justo para los que llegan".

A estas alturas de verano ya se pueden ver las playas de la Costa Tropical abarrotadas desde primera hora. Aparecen esos puestos estratégicos a los que no le falta un perejil para los que pasan el día entero frente al mar como si estuvieran en el salón de su casa, y en otras ocasiones, se ven sombrillas y toallas solitarias y desprovistas de alma. Sí es cierto que no es lo más habitual, ya no, pero aún así, tal es la controversia que la norma municipal de las poblaciones de la Costa de Granada lleva años teniendo que intervenir y regular este comportamiento que deja sombrillas fantasma en la arena para reservar el mejor sitio.

Pese a las opiniones divergentes sobre el asunto, las playas de la Costa Tropical tienen sus propias reglas y estas incluyen la respuesta a la gran pregunta del verano: ¿Se puede guardar sitio en las playas de Granada?

El 'boom' de hace una década que propició las sanciones

En Almuñécar fueron pioneros a la hora de penalizar de alguna forma a quienes posaban sus cosas en la playa para guardar el sitio a pie de orilla y regresar más tarde. Desde el Ayuntamiento de la localidad explican que sucedió hace unos 10 años, sobre todo en la zona de Velilla, cuando los propietarios de pisos dejaban sus sombrillas, sillas y demás aparejos al portero o portera del edificio para que ellos los colocaran en un buen sitio a primera hora de la mañana para poder ellos volver después tras el desayuno o las compras. Esta maniobra, que puede sonar incluso caciquil (excede la tarea de un portero), sí supuso un problema para las playas de Almuñécar por lo que el Ayuntamiento procedió a actuar.

Explican desde el Consistorio que el procedimiento, que actualmente sigue en vigor con el último Bando municipal de 2023, es, en primer lugar, dar un primer aviso a los dueños de la sombrilla con una pegatina para, más tarde y si no remiendan su acto, que intervengan operarios municipales para retirarlas. Los dueños solo podrán recuperar sus objetos si demuestran que son suyos, cuestión complicada en la mayoría de casos, inciden, ya que pocos guardan el ticket de compra de una sombrilla.

Si bien es cierto que la normativa existe, desde el Consistorio explican que "ya apenas se dan casos, las actuaciones disuasorias funcionan" a lo que se suma, además, la concienciación de la gente que reprende estas actuaciones cuando suceden.

/ Ayuntamiento de Almuñécar.

Pocos casos y conciencia ciudadana

En Salobreña, la normativa publicada se remonta a 2020, a falta de que el Ayuntamiento haya podido facilitar una nueva, en caso de que la haya. En cuanto a lar 'reglas' a seguir en sus playas, la localidad es muy explícita. Desde la web de Turismo del Consistorio publican una serie de preceptos sobre el buen uso de su litoral y, uno de ellos recoge la prohibición de reservar un lugar en la playa si no se está utilizando. "¿Puedo dejar mi sombrilla colocada en la playa para ir a comer? No. Los enseres como sombrillas y tumbonas, colocados en la arena a modo de reserva de espacio, siempre y cuando no se encuentren sus propietarios, podrán ser retirados por los servicios municipales, depositándose en dependencias municipales hasta su eliminación" sostiene la norma.

En Motril, según informa su Ayuntamiento, los casos este verano también están controlados. Sostienen desde la Casa Consistorial que este verano no se han producido avisos, aunque, en caso de que se dieran, ellos también cuentan con una normativa al respecto. Se trata de la ordenanza aprobada por Pleno de 29 de junio de 2012, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 139 de 20 de julio de 2012 y modificada y aprobada por Pleno de 27 de junio de 2014 en la que se dice: "1. Queda prohibida la permanencia, durante la noche, de sombrillas, parasoles, butacas y/o demás enseres, con la finalidad de reservar el espacio físico de la playa siempre que su propietario no se encuentre con ellos. 2.- Los objetos que se encontraran de esta forma podrán ser retirados y almacenados por las autoridades locales. Si, transcurrido un plazo de 30 días no fuesen retirados por sus dueños previo pago de la tasa correspondiente, tendrán la consideración de residuo y se procederá a su eliminación".