Una de las mejores playas de Andalucía está en Granada y hay que verla una vez en la vida, según National Geographic

La prestigiosa revista National Geographic nos tiene acostumbrados a sus ranking de destinos increíbles que visitar al menos una vez en la vida. La publicación de viajes y cultura ha recorrido todo el mapa patrio señalando las maravillas de España en varias ocasiones y, también con frecuencia, nombra a la ciudad de Granada y su provincia como lugares de interés tanto cultural como natural.

Ya lo hizo con la localidad de Montefrío, a la que que otorgó el título de uno de los mejores lugares del mundo Best of the World para visitar durante el año 2022, nombramiento que no llegó en blanco: el pueblo ya fue reconocido por la revista como una de las 10 ciudades del mundo con las mejores vistas en el año 2015.

Quinta en el ranking de mejores playas

Pero además de esto y de todos los reportajes dedicados a la Alhambra y a otros tesoros de la tierra nazarí, ahora National Geographic también incluye una de las playas del litoral granadino dentro del ranking "Las 20 playas más espectaculares de Andalucía". Y ese mérito no es poco teniendo en cuenta la competencia de las siempre alabadas costas de Cádiz, Huelva y Almería.

De hecho, esta playa granadina comparte espacio con espacios naturales tan increíbles como la playa de Mónsul y los Genoveses en Níjar (Almería), Bolonia en Tarifa (Cádiz) o la de Matalascañas en Huelva.

La Costa Tropical tiene un gran número de playas muy distintas entre sí. Las hay urbanas, más salvajes, con grandes longitudes como la de Carchuna y con distinto tipo de arena o piedras. Entre todas ellas, que también hay que visitar, y más ahora que parece que las temperaturas están siendo más indulgentes y propias de la primavera, hay una que destaca para la publicación y la coloca en quinto lugar: la playa de la Caletilla, en Almuñécar.

La delicia de familias, buceadores y pescadores

De entre todo el litoral andaluz, con sus 1.100 kilómetros de un litoral "repleto de playas vírgenes, de marismas, de playas urbanas, algunos parajes declarados monumentos naturales", cita la publicación, el municipio sexitano ha logrado hacer un hueco con una de sus playas más solicitadas por visitantes y locales.

La Caletilla es una playa familiar y tranquila, urbana y que, además, de las vistas propias que ofrece siempre el mar, también tiene muy cerca el verdor de la tierra lo que hace que incremente su belleza general. También cuenta con un especial atractivo para los buceadores, que encuentras en sus aguas tranquilas y limpias un buen lugar para bajar unos metros y cambiar de paisaje.

240 metros de longitud

Se encuentra entre el Peñón del Santo y la playa Puerta del Mar, y separada de ésta por una pequeña escollera creada en la década de los 90, es también ideal para pescar.

La Caletilla es una estrecha playa de algo más de 15 metros de ancho que se extiende a lo largo de 240 metros de longitud, es de aguas tranquilas y cristalinas, explican desde la web del municipio costero. Está formada por arena oscura, bolos, gravas y callaos, que en su mayor parte han sido aportados artificialmente en 2015, con las arenas procedentes del cauce y la desembocadura del río Verde.

Estas actuaciones se realizan para mitigar los efectos de los temporales invernales de poniente, que barren los sedimentos de gran parte de la línea costera sexitana, dejándola apenas sin playa, y comprometiendo la estabilidad del muro del paseo.