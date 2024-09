Estos son los descuentos en los forfaits de Sierra Nevada

Cetursa Sierra Nevada sigue celebrando su 60 aniversario. Por eso, la entidad de la nieve de Granada vuelve a lanzar descuentos para los amantes del squí y el snowboard. Después de que acabara la primera promoción, que se extinguió el pasado día 18, llega la segunda parte de la oferta que hace un descuento de un 20% en la compra de la venta los forfaits de larga duración y temporada. Los interesados podrán acceder a ella hasta el 16 de octubre.

Flexibilidad

Si se elige el forfait de larga duración, la flexibilidad en el uso está asegurada: se podrá elegir entre 10, 15 o 20 días de uso durante la temporada, sin necesidad de usarlos en fechas concretas. Además, explican desde Cetursa, existe "la opción de disfrutar de un forfait para toda la temporada de lunes a viernes, excluyendo festivos nacionales y de Andalucía, con un precio muy competitivo, lo que te permite evitar las aglomeraciones y disfrutar de las pistas con mayor tranquilidad".

Qué pasa si no se usan

No pasa nada. Con la oferta de larga duración existe la opción de acumular los días no consumidos para la siguiente temporada. "Si por alguna razón no puedes utilizar todos los días de tu forfait durante la temporada 24/25, esos días podrán sumarse a la próxima temporada 25/26 al adquirir un nuevo pase de igual o mayor duración", añaden.

Esquí nocturno gratuito

Hay muchos esquiadores que disfrutan de su deporte mucho más si es bajo las entrellas. Al comprar los forfaits de temporada también se puede acceder al esquí nocturno gratuito "en las pistas habilitadas para ello".

Más descuentos

Otra ventaja importante es la posibilidad de beneficiarte de un 50% de descuento en el parking en fechas concretas del calendario de la temporada 2024/2025, lo que ahorra tiempo (compra online) y dinero a la hora de aparcar a pie de pistas. Además, se puede obtener un 10% de descuento en el alquiler de material, de las taquillas y, este año como novedad, también ese descuento en las actividades del Mirlo Blanco y Borreguiles.

Los nuevos clientes reciben una tarjeta gratuita al adquirir su forfait en el periodo de compra anticipada y para todos los usuarios existe la posibilidad de cargar el forfait en el teléfono móvil, ya que la estación ha terminado de implantar el sistema Movil Pass, que ya estuvo en pruebas durante la temporada pasada.