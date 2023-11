Motril aprueba sus presupuestos para 2024 pese a discrepancias políticas y el descontento de los trabajadores

El Ayuntamiento de Motril iniciará 2024 con unos nuevos presupuestos de 64.745.920,01 euros, es decir más de siete millones de euros superiores a los del presente año, debido principalmente al aumento sustancial de la partida presupuestaria en el servicio de limpieza o la puesta en marcha de la renovación de los grandes proyectos urbanísticos, pese a no contar con el respaldo de todo el pleno municipal y el descontento de los sindicatos y comité de empresa de los trabajadores al no reflejar una serie de acuerdos alcanzados en el mes de marzo.

Desde el Consistorio motrileño aseguraron con anterioridad que estas nuevas cuentas denotaban una gran importancia para los ciudadanos ya que se plasmaban los objetivos principales para la ciudad de Motril en los próximos cuatro años, donde la principal misión del equipo de Gobierno era la de incrementar la inversión directa en la ciudad, con más de cinco millones y medio de euros solo en inversiones directas previstas para el municipio. Alegando que se trataba de un "año clave" de organización y planificación para cumplir todos los propósitos que marcados para la presente legislatura. Sin embargo, no todos los grupos piensan igual.

En líneas generales, los grupos de la oposición -AxSí, IU-Verdes Equo y PSOE- han llamado la atención a los cerca de cinco millones de euros presupuestados para hacer frente a una serie de expropiaciones en el municipio, como por ejemplo la del Coliseo Viñas.

Tras leer el comunicado del comité de empresa de los trabajadores el Ayuntamiento de Motril, donde denuncian la falta de compromiso del actual equipo de Gobierno después de presentar unos presupuestos municipales en los que no se tienen en cuenta una serie de promesas alcanzadas tras muchas negociaciones el pasado mes de marzo, cuando la plantilla municipal se planteaba ir a huelga en vísperas del inicio de la Semana Santa, y en el que se anuncian futuras movilizaciones por estos presupuestos, el portavoz de AxSí, David Martín, ha lamentado que los presupuestos "no tienen en cuenta el corazón de este Ayuntamiento, con su mayoría absoluta y sobrada no han contado con sus trabajadores, no han tenido en cuenta los acuerdos alcanzados con los trabajadores en marzo". Al hilo, ha indicado que el equipo de Gobierno "tira cohetes porque ya no tenemos deuda, y nos hipotecamos con un préstamo de cinco millones de euros a pagar en 10 años para que la mitad se vaya a una obra que no decimos que no sea necesaria, pero no es urgente - en alusión a la remodelación del Paseo de Las Explanadas-

Martín ha remarcado el anuncio de la compra del Coliseo Viñas que "dicen que no saben que harán con él", aunque "es extraño cuando en campaña electoral anunciaron una intervención colosal con soterramiento del tráfico incluido". Y ha proseguido con la inversión presupuestada en el capítulo de limpieza, "cada vez hay menos personal y más trabajadores de las empresas subcontratas por sectores. Tenemos que recordar que lo publico siempre es mas barato que privatizar o externalizar, porque el beneficio lógico tendrá que salir de los contribuyentes que no han visto incrementados sus sueldos en la misma proporción que el equipo de gobierno".

En la misma línea, la portavoz de IU - Verdes Equo, Inma Omiste, ha remarcado la reivindicación de los trabajadores del Consistorio, "vamos a llegar a 2024 y todavía no conocemos la valoración que la empresa externa que el Ayuntamiento contrató para valorar los puestos de trabajo. Advertimos que no se iba a cumplir nada, y efectivamente van a aprobar unos presupuestos sin cumplir absolutamente nada".

Omiste ha asegurado que en el borrador de los Presupuestos hay varios informes del interventor municipal en el que se incide en que dichas cuentas no están bien elaboradas. "El interventor nos vuelve a llamar la atención por una partida que nunca se presupuesta adecuadamente: las gratificaciones. Este año vuelven a presupuestar las gratificaciones con 20.000 euros cuando si nos vamos al avance de los presupuestos de este año, en el primer trimestre llevan 292.000 euros reconocidos en gratificaciones, y se prevé que a final de año la cifra llegue a 482.000 euros". También ponen en tela de juicio el capítulo de personal en el que no se tiene en cuenta el incremento de gasto al contemplar nuevas incorporaciones. En el capítulo de ingresos, ha resaltado que el interventor cada año advierte de se presupuestan muy por encima las plusvalías, sin embargo, "siempre nos quedamos por debajo" y ha explicado que este año, solamente en devoluciones, llevan 1.866.781 euros hasta septiembre, y hay presupuestados para devolver durante el 2024 1,9 millones aproximadamente.

Por su parte, el portavoz de Más Costa Tropical y teniente de alcalde de Agricultura, Antonio Escámez, ha asegurado que es un presupuesto "ambicioso" en el que se reflejan proyectos que en anteriores legislaturas no pudieron realizar, "un incremento del presupuesto de unos siete millones de euros, pasado de 57 a 64 millones", aunque incide en que no es la mayor cuenta que hay tenido la ciudad -en 2005 se presupuestaron 76 millones- "que hemos estado pagando hasta el año pasado". En este sentido, ha remarcado que lo más importante es que los impuestos, tanto directos como indirectos, no suben; hay un mayor IBI por el aumento de población; "Motril se está consolidando y está en el punto de mira de los inversores".

Después de relatar las distintas inversiones previstas para el próximo año, entre las que se encuentran la remodelación del Paseo de Las Explanadas, la adquisición del Coliseo Viñas o la innovación del MOT-8, entre otros, Escámez ha incidido en la "gran apuesta social" que se realiza incrementando las redes de bibliotecas municipales, la destina a la Charca de Suárez, el aumento de la partida en Salud y Consumo, a la ELA de Carchuna y Calahonda o para la Policía Local, entre otras.

La portavoz del PSOE, Gádor Domínguez, ha resaltado que echan en falta que "sean unos presupuestos más cercanos a los ciudadanos" y que "sirvan para solventar los problemas que tienen y escuchamos cada día" y ha remarcado que "no se puede empezar la casa por el tejado" haciendo alusión a que antes de mirar en grandes inversiones habría que asegurar la estabilidad de los trabajadores municipales; a financiar la tasa de basura; reestablecer la deuda contraída con la ELA de Carchuna y Calahonda; o aumentar el presupuesto de la residencia de mayores San Luis, entre otras cuestiones.

Por último, el teniente de alcalde de Economía y Hacienda y portavoz del PP, Nicolás Navarro, ha asegurado que es la primera vez que "hemos podido ver más allá de lo que es simplemente cuadrar números". "Es la primera vez en mucho tiempo que las cuentas del Ayuntamiento, que tienen fondos especialmente destinados a proyectos que a día de hoy no se han puesto en marcha y que están vinculados, como el Parque de la Caña, nos dan una rentabilidad económica y podemos tener también ingresos de los bancos". Por otro lado, ha incidido en que contarán con una línea de crédito - que no préstamo- para hacer uso de ella conforme el Consistorio lo necesite.

En relación al capítulo de personal, Navarro ha remarcado el esfuerzo que se está realizando desde el Ayuntamiento adquiriendo unos compromisos con los trabajadores, de los que ha asegurado que de los 19 acuerdos alcanzados, 13 se han cumplido, 2 están en trámite y 4 están pendientes de iniciarse. Además, ha incidido en que se incrementa un 4,93% el gasto de personal.

Tras desgranar los distintos puntos del presupuesto 2024, Navarro ha recordado la posición que los distintos grupos municipales han tenido a lo largo del tiempo, para pedir prudencia a la hora de valorar las cuentas de la ciudad.

Por último, la alcaldesa (PP), Luisa García Chamorro, ha puesto de relieve que estas cuentas municipales para el próximo 2024 son "realistas y ambiciosas para Motril", destacando la importancia de sacar adelante el quinto presupuesto en cinco años. "El año pasado dejábamos en cero una deuda municipal que ascendía a más de 43 millones de euros y hoy, aprobamos una nueva hoja de ruta que garantiza el crecimiento, en todos los aspectos, de esta ciudad".

En este sentido, García Chamorro ha celebrado que, nuevamente, el Consistorio motrileño haya conseguido aprobar inicialmente "unos presupuestos ambiciosos y muy provechosos para los motrileños, focalizados en nuestro desarrollo, pero sin perder de vista la responsabilidad". Del mismo modo, ha destacado que laaprobación de estas cuentas ofrece al municipio "una consolidación definitiva y estabilidad".