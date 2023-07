Carlos Rodríguez: "No me gustaría ser tercero del Tour si es por la caída de Hindley"

Carlos Rodríguez se ha proclamado campeón de la 14º etapa del Tour de Francia, y actualmente tercero en la clasificación general de la mejor competición del mundo del ciclismo, y todo eso en su primera participación en la misma.

"La verdad que ha sido un día de sufrimiento desde el principio, pero que ha merecido la pena, no me creo aún haber conseguido mi primera victoria. No es algo que haya conseguido solo yo, sino que esto es gracias al trabajo de todo el equipo que cada día están de 10. Espero hacer que su trabajo valga la pena también en las próximas etapas. No sé sobre el podio. El resto de los ciclistas también son muy fuertes. Me lo voy a tomar día a día, tratando de hacerlo lo mejor posible, no quiero obsesionarme con el podio. Me concentro en disfrutar de la carrera, en hacer cada etapa lo mejor posible."

El granadino ha comentado a los micrófonos de RTVE que no se encontraba con buenas sensaciones al comienzo: "A pesar de no empezar bien y tener un pinchazo al principio, he podido mejorar con el paso de la carrera y por suerte no me ha pasado mucha factura". Sobre el trepidante descenso ha explicado: "Cuando estaba persiguiendo a Pogacar y Vingegaard, simplemente me concentré en hacer lo que quedaba de subida lo más rápido posible. En el descenso, parecido: sé que soy rápido bajando, que no se me da mal, así que quise sacar partido de ello. La victoria llegó gracias a eso. Seguro que tantos años haciendo BMX me han ayudado, así que estoy feliz de haberlo hecho."

También ha comentado el encontronazo que ha acabado en accidente y multitudinaria caída al principio de la etapa, donde numerosos corredores se han retirado, pero Jai Hindley, quién ha perdido tiempo y bajado del podio, ha decidido continuar mostrando una gran determinación. "No me gustaría conseguir distancia y el tercer puesto en la clasificación por culpa de la caída de Hindlay, no es como se tienen que hacer las cosas, y le deseo una recuperación pronta".

Veremos como le afecta esta inyección de moral al granadino, que no para de crecer y ganarse un nombre dentro del mundo de un deporte tan exigente como el ciclismo. Aunque ahora mismo solo puede disfrutar del presente, y es que "no sé si soy capaz de seguir en el podio hasta París. No me preocupa ahora mismo, la verdad. Sólo quiero disfrutar de este momento, disfrutar de esta victoria, disfrutar de esta carrera porque realmente este Tour de Francia está siendo un sueño para mí.", ha finalizado.