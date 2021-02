Pablo Pin: "Esta semana hay que trabajar mucho"

Que el Covirán Granada no juegue esta semana no supone ninguna novedad para el equipo que dirige Pablo Pin. No en vano, ha sufrido todo un parón a mitad de la primera fase de la competición debido a los casos de Covid-19 diagnosticados en varios de los equipos a los que tenía que medirse, lo que se tradujo en más de 40 días sin disputar ningún partido.

Para esta semana estaba previsto que el viernes se jugara contra el Almansa, pero el choque se ha aplazado a la semana que viene debido a la convocatoria de Alex Murphy por la selección de Finlandia.

"Ya le he dicho a los jugadores que no hay vacaciones, que esta semana hay que trabajar mucho y que tenemos que tomárnosla muy, muy, muy en serio". Con estas palabras, el entrenador del Covirán deja claro que tras el gran triunfo logrado ante Alicante no se va a levantar el pie del acelerador "porque necesitamos seguir mejorando, mantener el hambre competitiva y no desconectar".

Incluso, a Pin le gustaría que se pudiera jugar algún partido de carácter amistoso "para poder mantener el ritmo de juego", pero reconoció que "no es nada fácil porque los equipos con los que estamos hablando, entre ellos el Betis de la Liga ACB, tienen sus planes".

Calendario comprimido

La fijación del encuentro ante Almansa para el próximo jueves (Palacio de Deportes, 18:00 horas) supone que el Covirán tenga que jugar tres encuentros en apenas seis días, pues dos días antes visitará al Murcia y dos días después, al Palma. Para estos encuentros, la preocupación del técnico granadino está centrada en la recuperación de los lesionados.

Alejandro Bortolussi sigue centrado en la recuperación de la elongación que sufrió en su gemelo izquierdo y Pin confía en que el sábado pueda empezar a ejercitarse con el resto del grupo y "nos pueda dar algunos minutos ante el Murcia".

Mas complicada se intuye una pronta recuperación de Bamba Fall. El pívot tiene un edema en el tobillo derecho y de momento todo apunta a que no podrá estar la próxima semana a disposición del técnico.

Además, hay que añadir la incertidumbre de cómo volverá Alex Murphy de la convocatoria con la selección finlandesa, pues tras la disputa de dos partidos internacionales llegará a Málaga un día antes del choque ante el conjunto pimentonero.

Refuerzo complicado

Las lesiones han hecho que los responsables del club granadino se hayan planteado la opción de realizar un fichaje para reforzar la plantilla de cara a la segunda fase de la competición, tal como se anunció la pasada semana.

Pin recordó que el club trabaja con la intención de incorporar un 'cinco' porque "es el puesto en el que tenemos menos recursos".

No obstante, el preparador del conjunto rojinegro dejó claro que "hay muchos inconvenientes porque con los africanos hay muchos problemas burocráticos, en Europa había ligas que se habían parado pero que se han reanudado y en América también ha comenzado la G League".