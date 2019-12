Del choque de la pasada jornada ante Alicante del Covirán Granada se pueden sacar muchas conclusiones. Entre ellas, los escasos minutos que estuvieron en pista hombres claves como Carlos de Cobos o Earl Watson, en teoría sin problemas físicos o al menos que oficialmente no se ha comunicado nada; o los problemas para anotar con unos porcentajes en el tiro muy bajos, en algunos jugadores bajísimos. Pero claro, si se tiene en cuenta que se anotaron de dos puntos únicamente trece canastas se explican muchas cosas. Pero hay muchos más factores que están provocando que los rojinegros estén situados en zona de nadie aunque, eso sí, a una victoria de entrar en zona de play off.

Las desconexiones

Señaló el entrenador del Granada CF Diego Martínez al término del duelo de su equipo en Eibar que hubo desconexión tras el primer tanto del cuadro vasco. En el Covirán, sin embargo, no hubo desconexión simplemente porque no se conectaron prácticamente en ningún momento del choque, sobre todo en el arranque de mismo. Porque no es normal que, en poco más de dos minutos, un equipo cuya principal arma es la defensa, encaje un parcial de 11-0 nada más empezar. Algo pasa.

La concentración

Si uno escucha las ruedas de prensa de Pin antes y después de los partidos, hay varios temas en los insiste día tras día. El rebote, pasarse el balón, jugar como equipo, que todos aporten...Pero esta campaña se lleva la palma la concentración. Y el más claro ejemplo tuvo lugar el pasado viernes, para cabreo del técnico nazarí, que insiste e insiste pero, o bien no le hacen casos sus jugadores o su mensaje no cala como él quisiera. Sobre todo porque no es la primera vez, aunque tan evidente y desde el inicio, no se había dado.

Rotaciones

Si algo ha tratado el preparador granadino desde que dirige a los rojinegros es repartir los minutos entre sus hombres. Pero ante el escaso rendimiento de jugadores, en teoría, fundamentales, cada vez las rotaciones son menos. Habitualmente es en torno a los 20 minutos el tiempo que cada jugador estaba en la pista. Sin embargo, los resultados priman y su gusto por repartir responsabilidad va a menos. No hay más que ver las estadísticas del duelo ante Alicante, en el que hasta seis jugadores rozaron o superaron los 25 minutos, algo que hace un año era impensable. A partir de ahí, el siguiente escalón lo ocupó Josep Pérez, con poco más de 18 minutos. Piezas como Bortolussi o Iriarte integraron la segunda unidad en la que, sorprendentemente, no formaron parte apenas De Cobos o Watson.

El líder

Llega al Palacio de Deportes este próximo sábado el líder, el Carramimbre CBC Valladolid (17:00 horas) para despedir al año con buen sabor de boca y volver a meter presión al noveno clasificado. Hay que ir paso a paso pero sin regularidad será complicado cumplir los objetivos.