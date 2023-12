Lluís Costa tampoco jugará con el Covirán Granada ante el Lenovo Tenerife

El Covirán Granada no podrá contar de nuevo con Lluís Costa de cara al encuentro que le enfrentará este jueves en el Palacio de Deportes al Lenovo Tenerife (20:30 horas). Así lo confirmó Pablo Pin en la rueda de prensa previa al duelo ante los canarios. “Lluís Costa sigue recuperándose y nuestra idea es intentar que la semana que viene pueda empezar a hacer cosas para poder estar en el partido ante el Breogán, pero para el partido ante Tenerife no va a estar”, dijo.

No obstante, sí podrá contar con Germán Martínez que “ya ha hecho algún entrenamiento completo y se encuentra bien, por lo que estará disponible para este partido”. Respecto a David Kramer, que se perdió la cita frente al Valencia Basket por un proceso gripal, indicó que “todavía está con fiebre. El lunes no entrenó y, aunque está con el grupo y estamos valorando un poco la situación, en principio no creemos que pueda entrenar pero espero ya de cara al encuentro le haya bajado la fiebre definitivamente y pueda hacer algo aunque sea para tenerlo disponible algunos minutos”.

Lo que sí reconoció el máximo responsable deportivo de la entidad fue que le dio descanso a Kwan Cheatham, que jugó “mucho tiempo ante Valencia” pero “eso es una situación normal de cualquier equipo. Los jugadores van cargándose de minutos pero, en principio, espero que estemos ante el Lenovo Tenerife todos excepto Lluís Costa”, concluyó.