El 12+1, a la vuelta de la esquina

Pasito a pasito... y ya van doce. Es decir, uno menos que los trece (el 12+1 que decía el gran Ángel Nieto cuando se refería al número de sus campeonatos del mundo) en los que los 'mandamases' del Covirán han puesto el listón de la permanencia en la LEB Oro.

Tras una primera vuelta excepcional realmente sólo había que esperar... y no mucho tiempo. Quizá se cruce esta particular línea de meta de las trece victorias este viernes, en el encuentro que los de Pablo Pin disputarán en Madrid, en la cancha del Canoe.

Sobre el papel, los granadinos han demostrado que están 'sobradamente preparados' para ganar, aparcar la perorata políticamente correcta de la permanencia para poner sobre el tapete la ambición que destila el equipo y fijar ese objetivo que lleva ya tiempo instalado en la mente de todos.

¡Vaya mes!

Recordaba Pablo Pin a la conclusión del encuentro ante el Araberri que su equipo ha jugado durante este mes de enero cinco partidos en 20 días para subrayar el cansancio acumulado de sus pupilos.

Cierto es, pero, tal como señala el refranero, sarna con gusto no pica. Y qué mayor gusto que haber saldado estos encuentros, disputados entre los días 6 y 26, con un saldo inmejorable de cuatro triunfos –Cáceres, Palencia, Ourense y Araberri– y sólo una derrota, la sufrida el pasado miércoles frente al Melilla en el Palacio a una hora intempestiva totalmente contraria a la promoción de la competición.

Pico y pala

El deporte a veces depara resultados que no se llevan bien con la lógica, en este caso con la propiedad asociativa: si Araberri gana en Melilla y éste al Covirán en Granada, entonces el Araberri... Pues no.

El conjunto vasco se plantó en el Palacio y se llevó un buen repaso, aunque es cierto que los de Vitoria estuvieron 25 minutos muy metidos en el partido. Luego, el conjunto granadino les hincó el diente y no soltó a su presa hasta que sonó el bocinazo final.

Reconocimiento

Hizo bien Pin en resaltar el trabajo que Manu Rodríguez realizó en el último encuentro. El alero granadino, que no estuvo nada acertado (todo lo contrario) en el tiro, realizó una gran labor en defensa, algo que no se refleja en las estadísticas y que por ende no todo el mundo ve (o vemos).

También el entrenador tuvo palabras de elogio para David Iriarte. En este caso, los números sí recogen lo hecho por el ala-pívot mallorquín y denotan la confianza con la que está jugando, ésa que tanto le ha costado conseguir por parte del técnico.