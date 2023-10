Acelerador de partículas e inteligencia artificial: los temas que Granada que pasarán de puntillas por las cumbres europeas

Se hablará de energía. Pero no del acelerador de partículas. Se hablará de inteligencia artificial, pero Granada no tendrá la Aesia y a ver si tiene el AdiaLab. Los grandes temas de Granada van a pasar de puntillas en las cumbres europeas a pesar de que uno de los proyectos no es exclusivamente local como el IFMIF-Dones, sino que está auspiciado por la propia Unión Europea y, en el fondo, busca la independencia energética total y una fuente inagotable y limpia para el futuro. El lunes, fuentes de la Presidencia española de la Unión Europea confirmaron la programación y los contenidos que se tratarán en las dos cumbres de este jueves y viernes, y aunque era esperable que en ninguna se hablara de temas locales, ya que este tipo de reuniones no tienen esa finalidad, sí llama la atención que en una de las mesas de trabajo no se toque el acelerador de partículas como proyecto de futuro y que concierne a todo el mundo. De hecho, fue calificado como un tema local cuando va mucho más allá. Es más, ni siquiera el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha escogido participar en esa mesa de trabajo y sí hacerlo en la de multilateralismo.

Como tal, en la reunión informal de Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea del viernes no tendrá ningún punto del día relacionado con la ciencia. De hecho, no es el motivo principal a tratar en un cónclave de este estilo, así que no tiene cabida el acelerador de partículas ya que el contenido de esta es más bien político. Sin embargo, podría haber sido uno de los puntos del día en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) del jueves. De hecho, esta tendrá un apartado de tres mesas de trabajo que se celebrarán tras el plenario inaugural. El primero de ellos versará sobre digitalización e inteligencia artificial, que sentará las bases sobre la regulación de esta dentro del espacio político europeo, sus beneficios, su encaje dentro de los derechos humanos y fundamentales de las personas.

Curioso resulta que Granada sea el lugar donde Europa discuta estos puntos sobre la inteligencia artificial cuando hace meses fue descartada por el Gobierno como sede de la Agencia Estatal para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), cuya sede finalmente recayó en la ciudad de A Coruña en un proceso opaco y sin criterio que levantó la polémica política en la ciudad y que sirvió de confrontación entre el PP y el Gobierno de la nación. Precisamente una de las finalidades de la Aesia es precisamente esa: vigilar, estudiar y adaptar la inteligencia artificial para su aplicación cotidiana. Lo que se hable en Granada servirá para el trabajo que se haga ahora en la capital coruñesa.

La segunda mesa de trabajo versará sobre energía, medio ambiente y transición ecológica, y aquí es donde tendría cabida el acelerador de partículas. Sin embargo, el tema no se tratará como tal, y era una ocasión perfecta para hacerlo. El proyecto IFMIF-Dones está impulsado por la Unión Europea y busca, tanto dentro como fuera de sus fronteras, países que se adhieran al mismo para financiarlo. En juego está avanzar hacia la energía de fusión para generar, en resumidas cuentas, pequeñas reacciones nucleares en utensilios de la vida cotidiana de forma que sea una fuente de energía inagotable y limpia. En concreto, el IFMIF-Dones, que se instalará en Escúzar y que ya tiene en obras uno de los edificios auxiliares (UGR-Dones), y cuyas obras estarán acabadas en principio a inicios de 2024, será un proyecto de investigación a treinta años para hallar los materiales que consigan aislar las reacciones y la energía generada por la fusión de elementos. Es, además, complementario con otros proyectos relacionados y también desarrollados por Europa como ITER y DEMO.

La tercera mesa de trabajo nada tiene que ver con los dos temas anteriores y será sobre multilateralismo y geoestrategia, la mesa en la que más líderes políticos de la Comunidad Política Europea se han apuntado, como informaron fuentes de la Presidencia española de la UE. En la primera de ellas sí estará presente el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que fija así la posición del país y da a este punto del temario a tratar una importancia superior a la que, en todo caso, requeriría la de la mesa de la energía. La labor de lobby será un poco más complicada, en ese sentido.

Aun así, el acelerador de partículas de Granada sí ha tenido presencia durante la Presidencia española de la UE, aunque en cumbres ministeriales más concretas. La última, la celebrada en Tenerife la semana pasada, y donde se elaboró una declaración oficial a la que se adhirieron 14 países, y que aboga por "fomentar un ecosistema de Infraestructuras de Investigación mejor distribuido territorialmente en Europa".

El documento fue presentado durante la celebración de la Conferencia internacional de alto nivel sobre Dimensión Global y Sostenibilidad de las Infraestructuras de Investigación, que tuvo lugar en Tenerife el 25 y 26 de septiembre, en el marco de la presidencia española del Consejo de la UE, en la que IFMIF-Dones tuvo una representación destacada, como gran infraestructura de investigación de dimensión global y donde el adjunto al director, Moisés Weber, participó como ponente, informó el Consorcio en una nota.

"El IFMIF-Dones también participó en las discusiones del foro cerrado debate en el que los Grupos de Interés del Foro Estratégico Europeo para Infraestructuras (ESFRI) exploraron la manera de incluir cada uno de los temas clave en el próximo Programa de Trabajo de la Comisión Europea 2025-2027 y el nuevo Programa Marco", indica asimismo el consorcio de la infraestructura. Además, Weber fue uno de los ponentes de la mesa redonda que analizó el impacto socioeconómico que generan las infraestructuras científicas, en la Jornada sobre Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares.

Y aun así, tras esto quedará un último punto clave, ya que Granada, en concreto el Palacio de Congresos, acoge del 22 al 27 de octubre la vigésimo primera edición de la Conferencia Internacional de Materiales de Fusión Nuclear (ICFRM), un encuentro que, como ya ha ocurrido con otras citas de carácter global -como el Big Science Business Forum de 2022-, es un nuevo espaldarazo al proyecto del acelerador de partículas, en el que precisamente se trabajará sobre nuevos materiales para los futuros reactores. Justo a finales del mismo, el día 26, el comité ejecutivo del IFMIF-Dones celebrará en la ciudad su segunda reunión en la que se hará mucho balance de la situación después de cerca de dos meses de intenso trabajo.