Ni Avlo, ni Iryo, ni Ouigo: los trenes de Alta Velocidad 'low cost' llega a Andalucía pero 'pasan' de Granada

Viernes 31 de marzo. Esa fue la fecha en la que la liberalización ferroviaria llegó a Andalucía. Los trenes rápidos de bajo coste. Lo hace allí donde hay infraestructura de Alta Velocidad, es decir, a Sevilla, Málaga y Córdoba, pero no a Granada. Ni Avlo, ni Iryo, ni Ouigo. Ninguna de las tres compañías operadoras con billetes a precios asequibles que operan en España tendrán como destino la capital granadina a pesar de su innegable atractivo turístico y de las peticiones de las instituciones de la provincia de aumentar las frecuencias ferroviarias (algo muy limitado por la propia infraestructura, como ya explicó este diario), así como la reducción de los tiempos de viaje donde el 'uso' de la filial de bajo coste de Renfe podría ser una de las soluciones para que, sobre todo los desplazamientos con Madrid, duren menos.

De momento, solo una de las tres operadoras ferroviarias de bajo coste cuenta con servicios activos entre Madrid y las ciudades de Córdoba, Sevilla y Málaga. Se trata de Iryo, marca comercial de Ilsa, que se hizo con el segundo paquete de la liberalización ferroviaria para operar en las líneas del sur de España, y que está participada por los accionistas de Air Nostrum y por Trenitalia. La compañía comenzó a desplegar sus trenes Frecciarossa por las líneas de Alta Velocidad andaluzas el pasado 31 de marzo con servicios que hacían parada en Sevilla, Córdoba y Málaga, después de llevar en pruebas más de un año. Sin embargo, ninguna de las 'flechas rojas' se han visto por la estación de Granada ni siquiera en ensayos.

Sobre la posibilidad de operar en Granada, la compañía de capital italiano no tiene pensado hacer circular sus trenes por la provincia ni a medio ni a largo plazo. A petición de este diario sobre sus planes, Iryo respondió que "puede ser interesante pero es prematuro hablar de nuevos destinos". La empresa afirma no ponerse límites y que "quiere crecer y llegar al mayor número posible de ciudades", pero "son muchas las variables que despejar y ahora mismo ni siquiera hemos terminado la primera fase". "Por el momento estamos centrados en consolidarnos en los corredores en los que ya estamos operando y en los que lo haremos este verano", añaden desde Iryo.

Centrados entonces en el presente y futuro inmediato, Granada se queda fuera de la planificación de la empresa italiana que, sin embargo, sí llega desde el pasado marzo a Córdoba, Sevilla y Málaga. Contando con esto y con que antes de entrar en servicio el periodo de pruebas duró más de un año, además de las ya conocidas restricciones de la vía Granada-Antequera, la presencia de Iryo tardará en producirse. La empresa opera entre Madrid y Barcelona con paradas intermedias en Zaragoza y Tarragona, pasando de largo de Lleida. También realiza la ruta Madrid-Valencia y las recién iniciadas con Andalucía salvo Granada. Iryo inició el 31 de marzo su servicios con cuatro frecuencias diarias para Sevilla (dos de ida y dos de vuelta) y otras cuatro para Málaga, con parada en Córdoba (dos por sentido). A partir del 2 de junio se amplían a doce las frecuencias en la ruta Madrid-Córdoba-Sevilla (seis por sentido) y diez frecuencias en la ruta Madrid-Córdoba-Málaga (cinco por sentido), sumando además parada en Antequera.

¿Y Avlo, qué?

Quien no precisaría de realizar pruebas de homologación como las nuevas operadoras sería Avlo, la marca de bajo coste de Renfe, que realiza sus trayectos en trenes AVE de la Serie 112 modificados solo en su interior y no en el exterior salvo en la librea decorativa, que cambia el blanco por el morado corporativo de Renfe. Por lo demás, son las mismas características de un AVE, con la misma velocidad comercial y con más plazas por asignar. En este caso, solo depende de la decisión empresarial para implantar estos trenes baratos y abrir de verdad la Alta Velocidad a los granadinos. Sin embargo, el plan inicial de la spin off de la histórica compañía ferroviaria del país no pasa por mandar sus Patos a la estación de Andaluces.

Avlo, acrónimo de AVE Low Cost, empezará a operar en Andalucía el próximo 1 de junio... De nuevo salvo en Granada. La compañía no aclara si en los planes a corto plazo figura hacer que sus trenes baratos pasen a desviarse hasta la estación de Andaluces. Hay que tener en cuenta que Avlo llegará a Córdoba, Málaga y Sevilla y que hará paradas intermedias en Ciudad Real, Puertollano, Puente Genil y Antequera-Santa Ana con cuatro frecuencias, dos hasta la capital hispalense y otras dos en la malagueña que se ampliarán en el futuro, aunque no antes del 31 de diciembre.

Precisamente estas paradas intermedias son la solución que puede ayudar a Granada a disminuir los tiempos de viaje con Madrid que tanto reclaman desde las instituciones de la provincia, y que casa con la nueva intención de Renfe de utilizar los servicios de bajo coste de Avlo para los servicios con más parada a mitad de camino, dejando los AVE solo para trayectos directos. A día de hoy solo el primer AVE del día con Madrid y el último de vuelta paran en todas las estaciones intermedias, y los dos cuatro solo en algunas de ellas.

Tiempos de viaje

El tiempo de viaje es uno de los caballos de batalla de la provincia con Renfe desde hace meses, y en el que la inauguración de la estación de Antequera-Alta Velocidad ha añadido varios minutos más al recorrido entre Granada y Madrid además de con Barcelona. Según informó recientemente Radio Granada, la duración de estos trayectos también se verá aumentada durante el próximo verano, acercándose esta a las cuatro horas en el caso de la relación con la capital del Estado.

Este nuevo alargamiento del tiempo de viaje se debe al ambicioso plan de modernización de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla después de 31 años de servicio, que además implantará el hasta ahora ausente sistema de gestión de tráfico europeo ERTMS. Estas obras ya afectaron al tráfico ferroviario entre la meseta y Andalucía durante la Navidad y en meses posteriores, ya que obliga a cambiar tramos enteros de vía y que hacen que en muchos kilómetros los trenes circulen en vía única. En este caso es un segmento comprendido entre las provincias de Ciudad Real y Toledo.

Estos problemas serán habituales hasta que culmine la obra en el año 2026, por lo que los tiempos y las programaciones de Renfe e impuestas por Adif se alterarán y se alargarán durante todo ese periodo, condicionando también así las decisiones de las empresas operadoras. Será algo habitual. Además, se da la circunstancia de que una de ellas, la francesa Ouigo, que opera desde 2021 en España con servicios a Barcelona, Zaragoza, Valencia, Albacete y Alicante, no puede prestar servicio en Andalucía hasta que precisamente esté acabada esta obra de modernización ya que sus trenes Euroduplex no puede circular en la línea por no contar con un sistema de seguridad adaptado.

Todo el problema que generan estas obras, que van a requerir de una inversión de 650 millones de euros nada menos. obligan a Renfe a que en verano se tengan que alterar los horarios de los trenes para Granada y el resto de Andalucía, aumentando la duración de los viajes y modificando los horarios de entrada y salida de los AVE, los Avant, además de tener que encajar el Alvia previsto entre Madrid y Almería por la LAV de Granada, y que de facto supondrá el cuarto tren con la capital del Reino. Esto dejará, como ya informó este diario, la LAV Granada-Antequera al borde de la saturación con solo dos surcos más disponibles hasta que se completen las obras de la variante de Loja, algo planificado para 2026 pero que no entrará en servicio hasta primeros de 2028, según el cronograma de Adif.

Los precios

En el caso de Avlo, Renfe puso el pasado 12 de abril a la venta 17.000 billetes a un precios 7 euros en los trenes low cost entre Sevilla, Córdoba y Málaga con Madrid para viajar entre el 1 de junio, fecha en la que comenzarán a circular, y el 30 de diciembre. Aun así este no es el precio no sería el habitual. Por ejemplo, para ese mismo día a primera hora de la mañana, una vez terminada la promoción de lanzamiento, el Avlo Sevilla-Madrid cuesta 29 euros a 19 de abril, fecha de consulta de este viaje. Para esas mismas circunstancias un AVE Granada-Madrid sale a 50,9 euros el billete de ida. La comparación hace daño al bolsillo.

En el caso de Iryo, que no es una compañía de bajo coste aunque su política inicial haya sido de la abaratar los pasajes, el precio de los billetes para el 1 de junio a primera hora de la mañana, parte de una tarifa mínima de 48 euros con otros de 58 y 68 dependiendo del tipo de billete. En el AVE Granada-Madrid las alternativas más caras para ese día y esa hora ascienden a 56,4 y 75,4 euros, valores similares. Por añadir precios comparativos con la francesa Ouigo, para un trayecto Madrid-Barcelona para ese mismo día y hora, es de 19 euros, bajando a los 9 en el caso de un Madrid-Valencia. Es decir, precios muy competitivos a los que ahora mismo, y en un futuro próximo, no podrán acceder los granadinos. Ya sea por motivos técnicos o comerciales.