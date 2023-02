Granada solo podrá tener un tren más a partir de junio: es la línea de AVE más saturada de España

Si cualquier operadora ferroviaria de España quisiera poner más trenes a Granada, podría hacerlo. Pero muy pocos. En concreto sólo un tren de ida y vuelta a partir de junio. Nada más. La capacidad de la línea de Alta Velocidad entre la ciudad y Antequera, punto en el que se une al corredor entre Málaga y Córdoba, solo permite seis surcos más, o lo que es lo mismo solo tres trenes para ambos sentidos. Esto limita las posibilidades de Renfe para poner más servicios ferroviarios con Andaluces pero también para la entrada a corto plazo de la competencia con las compañías Ouigo e Iryo. La infraestructura del AVE de Granada es, por tanto, la línea más saturada de trafico de todo el país y la que menos circulaciones permite siendo la segunda más larga de las consideradas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) como B1. Frente a los 26 surcos posibles de Granada están los 278 entre Valencia y Reus-La Boella, del mismo tipo y longitud similares. Pero es más, con la puesta en marcha del cuarto Avant con Sevilla y si Renfe finalmente programa el Alvia Almería-Granada-Madrid, habría que sumar cuatro surcos más que harían que la línea, a partir de junio, se quede con tan sólo dos surcos, es decir, un único servicio de ida y vuelta.

La pérdida de competitividad de la provincia en materia ferroviaria es enorme en todos los sentidos y viene condicionada por las limitaciones de la propia línea a causa de la infraestructura existente, con un trazado de casi treinta kilómetros en un tramo donde los trenes AVE circulan a poco más de 30 kilómetros por hora, y toda la línea en vía única a su paso por la provincia de Granada. De ahí a que se estén acelerando los plazos para acometer las obras de la Variante de Loja y la instalación de la doble vía en los tramos que ahora mismo lo permiten (entre Archidona y Riofrío y entre Tocón y el Cortijo del Conde).

Al límite de capacidad

Actualmente, según los datos recogidos en la última actualización de la Declaración sobre la Red de Adif Alta Velocidad del pasado mes de diciembre, la línea 036 de Adif AV entre Antequera-Santa Ana y Granada está capacitada, o autorizada, para permitir la circulación de 26 surcos ferroviarios, es decir, la "capacidad de la infraestructura ferroviaria necesaria para que un tren circule entre dos puntos en un período dado". O más sencillo aún: todos los trenes que pueden circular por una misma vía durante una jornada. En Granada son esos 26 en ambos sentidos. De esa cantidad, actualmente hay ocupados veinte surcos, veinte trenes diarios que dejan espacio, pues, a solo seis circulaciones más, tres en sentido salida de Granada y otros tres de vuelta, que es la operativa más habitual.

Pero el dato que tendrá que actualizarse próximamente es que desde este pasado miércoles han empezado a funcionar los trenes correspondientes a la cuarta conexión entre Granada y Sevilla, por lo que la asignación de surcos satura aún más la línea, que pasa del 77% que figura en la Declaración de Red al 85% reales. Se distribuyen en las seis circulaciones con Madrid, dos de Barcelona, ocho con Sevilla y seis con Málaga. Si en junio se suma, como se tiene pensado, el Alvia Almería-Granada-Madrid en ambos sentidos, se ocuparán dos surcos (o slots) más, pasando a 24 de los 26 disponibles y una saturación del 92%. Es decir, quedaría espacio para un tren de ida y vuelta más entre Granada y otro destino hasta utilizar al cien por cien de sus posibilidades la infraestructura. En su momento, antes de la pandemia, se habló de una segunda relación con Barcelona y también se pide, sobre todo desde el sector turístico, un cuarto Avant con Málaga. Otra opción sería un segundo Alvia Almería-Granada-Madrid.

Las soluciones

Desde ese momento, Granada no tendría más espacio para recibir trenes puesto que la propia vía no lo permite. Las soluciones están encima de la mesa y son, relativamente, sencillas. De un lado el primer proyecto para ampliar la capacidad de la línea de Alta Velocidad entre Granada y Antequera es la duplicación de la vía. El proyecto debía estar terminado para 2020 pero a día de hoy Adif no tiene ninguna noticia de la salida a licitación del contrato de obras para instalar una vía paralela a la actual en los tramos donde ya esté habilitada la plataforma. Estos son entre Archidona y Riofrío y entre Tocón y el Cortijo del Conde, ya en Granada capital, quedando excluido el tramo adaptado del siglo XIX a su paso por Loja, donde no hay construida ni reservada superficie para colocar la doble vía.

Solo con esto se podría duplicar la capacidad actual de la línea de Alta Velocidad de Granada hasta los 42 surcos. Será un alivio provisional a la espera de que se complete la segunda gran obra con la que la provincia tendrá, por fin, una línea AVE en condiciones: la Variante de Loja. Las obras, tal y como anunció el Administrador de Infraestructuras, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, no empezarían hasta que la doble vía estuviese instalada. Teniendo en cuenta los plazos, esta debería colocarse antes de final de este año ya que el cronograma del propio Adif sitúa en el primer trimestre de 2024, dentro de un año, el inicio de la construcción de los tramos de la variante por Riofrío y la A-92.

Los tiempos van muy justos. Y también será decisión más política y empresarial que técnica ampliar el número de frecuencias de tren cuando se instale la doble vía mientras se edifica la propia variante. Una vez esté concluida, la cantidad de surcos cambiará de forma sustancial ya que se evitará el cuello de botella actual en Loja, único punto donde pueden cruzarse los diferentes trenes que circulan por la vía. Mientras esto sucede, y si se cumplen los plazos, durante un año las reivindicaciones para poner más trenes se podrán circunscribir a una sola frecuencia. Materialmente será imposible poner más salvo que Adif modifique la cantidad de surcos y la recalcule.

La más saturada

De todas las líneas de Alta Velocidad de España, la Antequera-Granada es la más congestionada de todas. En la Declaración sobre la Red de Adif indica una ocupación permitida que alcanza el 77% (cifra que ha de actualizarse hasta el 85% actual) que la hace, de largo, la más usada de toda la red. Las siguientes, porque son dos, que las siguen y muy de lejos son las líneas 320 (Chichilla de Montearagón-Cartagena y Bifurcación de Valorio-A Coruña, con un 54%), pero que son sustancialmente más cortas, de 14,8 y 61,4 kilómetros, frente a los 114,2 de la granadina y además, estas con más surcos permitidos (48 y 52, respectivamente). Toda la red está saturada a una media del 23%, un 61% menos que la línea de Granada.

Además, es la principal línea de AVE de España con menos capacidad asignada, solo esos 26 surcos permitidos. La Antequera-Granada está considerada como línea B1, es decir, que "permite una velocidad superior a 160 kilómetros por hora e inferior o igual a 200 kilómetros por hora en dos tercios de su longitud", según la Declaración Sobre la Red AV.

Red convencional

En el lado contrario figura la saturación de la red convencional de ancho ibérico en Granada que comprende tres líneas, una de ellas sin servicio comercial. Esto indica claramente las dos velocidades en las que viven las infraestructuras ferroviarias en Granada: de la saturación del AVE a la infrautilización de la red tradicional. De un lado está la línea 416 Granada-Moreda que soporta al día seis circulaciones, tres por sentido entre Granada y Almería, de las 84 que puede admitir en total. Es decir, la línea de tren está usada solo a un 7% y podría albergar, al día, 78 trenes más, 39 solo de salida desde Andaluces, por ejemplo.

El anuncio de Renfe de que recuperará a partir del 20 de febrero el cuarto tren entre Granada y Almería sumará hará que entonces sean ocho los surcos usados entre Moreda y la capital, lo cual aun deja la línea en niveles de infrautilización a un 9,5% de su capacidad.

Esta línea entronca en Moreda con la 410 entre Linares-Baeza y Almería, que en la última actualización de la Declaración sobre la Red indica un tráfico de seis surcos utilizados, aunque son realmente ocho (seis Granada-Almería y dos Almería-Madrid en Intercity) que hacen que su saturación sea del 11% y permite hasta 66 tráficos más. Eso sí, con el nuevo Media Distancia Granada-Almería serán diez surcos usados y una saturación del 13,8%.

Pero lo más sangrante del documento está en que sigue apareciendo, porque forma parte de la Red Ferroviaria de Interés General del Estado, las líneas convencionales 460 y 464, que son en las que se ha dividido la antigua vía tradicional Granada-Bobadilla. Su capacidad permite 36 surcos, 18 trenes diarios de salida, y no está usado ninguno, siendo el único segmento de vía de tren en activo pero sin tráficos de toda España. Y lo está desde que se cortó la línea en 2015 por las obras del AVE.