El Ayuntamiento de Granada recurre ante el TSJA la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística de la ciudad

El Ayuntamiento de Granada ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la decisión de declarar a toda la capital como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), adoptada por la Junta de Andalucía a finales del mes de enero. El Consistorio busca que sea admitido a trámite y que así se paralice esta medida.

Esta declaración permite que todos los comercios de Granada capital, independientemente del barrio en el que se sitúen, puedan abrir sus tiendas los domingos y los días festivos de los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre. Una medida que ha sido rechazada por los pequeños comercios de la ciudad, que aseguran que no podrán competir contra las grandes superficies ni contra los comercios de franquicias.

En los tres primeros domingos de este mes, que además han coincidido con la Semana Santa, la posibilidad de apertura ha chocado contra la negativa de los comerciantes, que se han negado en redondo. Algunas grandes superficies si han abierto, pero la afluencia de personas y turistas ha sido escasa.

El concejal de Comercio del Ayuntamiento, Eduardo Castillo, ha asegurado que desde el Consistorio "no vamos a cejar ni un solo segundo en que la Junta revierta la decisión de la ZGAT", entendiendo que la decisión se ha tomado sin tener en cuenta la opinión del Consistorio municipal, los trabajadores y los sindicatos, y tras rechazar todos los recursos por vía administrativa interpuestos.

"En este mes, en el que se ha podido abrir, la mayoría de cadenas y franquicias han decidido no abrir, porque entendían que no había demanda. Sí lo han hecho algunas grandes superficies y la afluencia ha sido escasa. No justifica la decisión de la Junta, no había esa demanda y ahí ha estado la prueba", ha valorado Castillo.

El representante de la Federación Provincial de Hostelería, Miguel Moreno, ha asegurado que su asociación ya pidió hace un año a la Junta no implantar la ZGAT porque preveían que la baja demanda no sería suficiente para mantener la situación, algo que bajo su criterio ha ocurrido.

"El consumidor no ha cambiado sus hábitos pese a la existencia de la ZGAT, siguiendo su vida familiar y sin hacer grandes compras. Y los turistas que hayan podido ir han sido ninguno. No sé si estas compañías, las grandes superficies, van a estudiar recortar horarios, pero a partir del mes de mayo, la gente de Granada se va a sus pueblos y a segundas residencias en la Costa. O en agosto, cuando no hay nadie. Habrá que esperar", ha considerado.

Por su parte, el secretario del área de Servicios del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), Roberto Ariza, ha lamentado que se haya tenido que llegar a esta situación y ha asegurado que en las grandes superficies la apertura en festivos está teniendo efectos negativos en las plantillas.

"Hemos aumentado las consultas sobre como adecuar la vida y conciliar con el trabajo, sobre extinguir el contrato o sobre excedencias. Que en tres semanas ya esté pasando esto nos preocupa, y no sabemos durante cuanto tiempo van a poder aguantar esta anomalía en la conciliación".

Mar Solera, perteneciente a FACUA Granada, cree que hay que agotar todas las vías legales para detener la implantación de la ZGAT. "Desde la organización de consumidores siempre iremos dirigidos a un consumo responsable y más teniendo en cuenta que el hecho que haya un horario más amplio no está influyendo a los consumidores".

El responsable de comercio de UGT Granada, Antonio Jesús Zarza, ha asegurado que desde su sindicato que continuarán las movilizaciones en contra de la libertad de horarios de la ZGAT, y que este domingo se realizará una concentración a las puertas del centro comercial Carrefour de la capital.