La Cámara defiende el viaje a Nueva York como la "misión empresarial más ambiciosa de su historia"

En todo caso, este viaje ya ha recibido críticas como la del portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril, quien aseguró que se trata de "un gran convite con dinero público" y de un "derroche en tiempos de crisis" que no se justifica en cuestiones como la Capital Cultural que es algo que se decide en Europa. "No han aprendido nada". esgrimió Cambril, quien tildó de "astracanada" esta misión y la nota enviada ayer como "improvisada" para tapar el revuelo producido , al tiempo que criticó que con los dineros que se gastarán en dicho viaje se podría arreglar media deuda de la OCG.

En las reuniones se desgranarán los principales proyectos que tiene en manos la provincia como la Capitalidad Cultural Europea, Granada Human Tech, el Geoparque, el acelerador de partículas, Sabor Granada o Universo Lorca , por lo que para Cuerva el objetivo es mucho más ambicioso que una simple misión comercial. "En Cámara Granada estamos convencidos de que el futuro económico de Granada en las próximas décadas pasará por ser reconocidos en el mundo como un lugar atractivo no sólo para visitar, como hasta ahora, sino para hacer negocios, invertir, organizar grandes eventos, captar talento o, sencillamente para vivir".

Agenda de la misión institucional

Agenda (horarios de Nueva York. +6 horas en España)

Lunes 30 Septiembre

Salida del grueso de la delegación granadina a las 9:45 horas (hora española)

Mañana

09:00 (Parte de la delegación) Visita a Nasdaq Stock Market y Proyección Granada. Times Square.

Tarde

19:00 Recepción Bienvenida a autoridades granadinas por parte del Gobierno de España. Cónsul General de España en Nueva York

Martes 1 de octubre

Mañana

Encuentros Institucionales

10:00 Visita Empire State Development

12:00 Reunión ‘Food and Drug Administration (FDA)

12:30 Reunión en el Ayuntamiento de Nueva York ‘Mayor’s Office for International Affairs’ - Senior Vice President at New York City Economic Development Corporation

13:00 Reunión Bank of America Merrill Lynch. ‘Fondos de Inversión’

14:00 Reunión en el Ayuntamiento de Nueva York ‘Mayor’s Office for International Affairs’ - Director of Economic Development

Encuentros empresariales

9:00. Encuentros B2B. Agendas comerciales

Encuentros Sector tecnológico

09:30 Reunión ‘NY Tech Alliance’

12:00 Reunión ‘Jaime Rivas’

13:00 Reunión ‘BioBAT’

Encuentros Sector Construcción

10:30 Reunión ‘Empresas constructoras españolas en NY—Kalam’

13:00 Reunión ‘Ayuntamiento de Nueva York—Departamento de Construcción’ ‘Department of Buildings’ - Technical Affairs & Code Development

Tarde





Encuentros institucionales

16:00 Reunión en el Ayuntamiento de Nueva York ‘Mayor’s Office for International Affairs’ - Deputy Mayor for Operations

Encuentros empresariales

16:00 Encuentros B2B. Agendas comerciales

Encuentros Sector tecnológico

16:00 Reunión ‘City University NY Startups’

Encuentros Sector turístico

17:00 Presentación Sector Turismo y Encuentros B2B. Workshop ‘Reuniones con touroperadores y agencias de viaje’

Todas las delegaciones

Presentación Granada. Instituto Cervantes

18:30 Apertura y Bienvenida. Marca Granada ‘ A Place To Live, Study, Doing Business & Invest’

18:50 Presentación “Universo Lorca”

19:30 Presentación, actuación flamenco y cóctel

Martes 2 de octubre

Mañana

Encuentros Empresariales

09:00 Encuentros B2B. Agendas comerciales

Encuentros institucionales

10:00 Visita y Reunión UNESCO (16) ‘Presentación de proyectos de la provincia de Granada’

10:00 Reunión ‘Custom and Borders Protection’

12:30 Reunión ‘Entrepreneurs Roundtable Accelerator’

Encuentros sector tecnológico

10:00 Reunión ‘Columbia Technology Venture’ (9)

12:30 Reunión ‘Entrepreneurs Roundtable Accelerator’ (8)

14:00 Reunión ‘Fund for Public Health’ (10)

14:30 Reunión ‘Entrepreneurship Lab NYC’ (11)

Tarde

Encuentros Institucionales

15:00 Reunión ‘International Trade Administration’ (12)

16:00 Reunión Universidad de Columbia (15) ‘Vice Provost for Communications and Engagement’

Encuentros empresariales

16:00 Encuentros B2B ‘Agendas comerciales

Encuentros sector Tecnológico

16:00 Reunión “Garrigues”

Todas las delegaciones

18:00 Caso de éxito internacional: Cosentino.

Jueves 3 de octubre

Mañana

Todas las delegaciones

8:30. Caso de éxito internacional:Ancient Baths (Be Aire)

Tarde

Regreso