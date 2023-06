Carmen Calvo, sobre su candidatura en el PSOE de Granada: "¿Paracaidista? Si tengo vértigo..."

A Carmen Calvo hace falta muy poco para presentarla. Nunca ha dejado de estar. Ya fuera como consejera en la Junta de Andalucía o más recientemente como vicepresidenta primera del Gobierno, o anteriormente como ministra. Viene de estar en las listas del PSOE a la Alcaldía de Córdoba y ahora aterriza en Granada para liderar la candidatura de los socialistas de la provincia al Congreso de los Diputados, lo cual le pone esa etiqueta de 'paracaidista', término que se aplica a políticos de fuera de una provincia que son situados de una u otra manera como cabezas de lista en circunscripciones que no son la suya. Pero de ese término huye Calvo, que le parece que en pleno "siglo XXI estas cosas son antiguas". Incluso bromea con ello: "¿Paracaidista? Si padezco de vértigo...". Pero más allá de consideraciones, la egabrense ha defendido haber ella elegido Granada y haber trabajado codo con codo con José Antonio Montilla en los avances en asuntos estratégicos para la provincia en la última legislatura y que ya toca a su fin, ya sea como el impulso a la línea Caparacena-Baza-La Ribina, la licitación de los dos primeros tramos de las canalizaciones de Béznar-Rules, o la declaración de interés de la conexión marítima Motril-Melilla. "Nada de Granada me es ajeno", ha defendido Calvo durante la presentación esta mañana de su candidatura junto al que será número 1 del PSOE al Senado por Granada, el que será presidente saliente de la Diputación provincial, José Entrena.

El perfil de Carmen Calvo como cabeza de lista del PSOE ha sido un revulsivo, pese a que internamente hubo alguna que otra duda inicial, y que se ha expresado en la reciente dimisión de Sandra Rodríguez Salas como concejal en el Ayuntamiento por lo que ella considera una "parasitación por la transfobia" del partido, algo de lo que se ha defendido la dirigente: "Nunca me habrá oído hablar mal de cualquier hombre o mujer que defienda colectivo al LGBTI". Calvo aterriza en un terreno que ya conoce y con las tablas que da una vida política y parlamentaria extensa y prolija, con un verbo que ya denota el tono de una campaña donde se dirimen "objetivos, modelos y futuros completamente contrapuestos". En su ágora socialista, Calvo ha establecido las líneas a seguir de aquí al 23-J en Granada.

Calvo no tendrá fácil defender según qué cuestiones en Granada. Empezando por el proceso de adjudicación de la Aesia, que cada vez pinta peor, con el Gobierno, socialista, confirmando que no existen las tablas de valoración de las candidaturas, y del cual el PP sacó rédito en las pasadas elecciones municipales y pretende seguir haciéndolo en las inminentes generales. La que fuera vicepresidenta primera del Gobierno ha pasado al contraataque y ha retado a los populares y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, a que sean ellos quienes acudan a la justicia para aclarar el proceso. "El asunto está en los tribunales porque así lo ha querido mi partido y el Ayuntamiento de Granada, gobernado por un socialista como Paco Cuenca. Pero sugiero una idea: que Feijóo pleitee porque mis compañeros de Granada ya lo han hecho. Mis compañeros en Granada son tan respetuosos con la independencia judicial que lo que nos digan, lo haremos. Y si Feijóo pide pleitear, que lo haga política y jurídicamente".

Para la dirigente las urnas van a decidir "entre dos opciones de cómo vemos España". "Si vamos a defender la democracia garantizando derechos, libertades y servicios público, o si sencillamente queremos apagarle la luz a este país y volvemos a los debates en los que está enganchada la derecha". Por eso fue preguntada sobre la polémica por la ley trans, de la que Calvo se defendió: "Llevo toda mi vida defendiendo los intereses y los derechos de igualdad de trato de los colectivos LGBTI. Yo me voy a quedar a defender lo que dice el artículo 14 de la Constitución el resto de mi vida. Lo he dicho siempre". Más tarde fue repreguntada por la dimisión de la concejal Sandra Rodríguez Salas por esta polémica. Y la socialista mostró su "respeto absoluto" por lo que decida en su ámbito, e incidió en que a ella "nunca" se lo ha oído "hablar mal de ningún hombre o mujer que defienda los derechos LGBTI".

Defender los intereses de Granada no es nuevo, según Calvo, que afirma haberlo hecho "viniendo a Granada cada quince días" cuando estaba en la Junta de Andalucía, o "peleando los problemas de Granada en el Congreso" junto a una mano derecha como el diputado José Antonio Montilla. Así, ha sacado pecho en una rendición de cuentas que "se tiene que hacer en campaña y precampaña" de logros que se atribuye junto a los congresistas granadinos como "acelerar" el proceso para conseguir que Granada construya el acelerador de partículas IFMIF-Dones a través de un Real Decreto-Ley, pasando por el "desarrollo de la zona Norte", todos los problemas de la Costa "desde los espigones hasta todas las canalizaciones importantes de Rules". Un balance con el que ha criticado al PP, que "oscurecía" a la provincia: "Era paralizar, negar o no priorizar asuntos que para Granada eran capitales".

Carmen Calvo agradeció al secretario general del PSOE granadino, José Entrena, "la unanimidad con la que me reciben, con la que mi territorio que es Andalucía me ha considerado idónea para encabezar la lista". "Es un regalo defender los intereses de Granada y me siento honrada por ello", ha añadido Calvo, que no va a entrar en ningún debate que suponga "debilitar las posiciones" de la provincia.