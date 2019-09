La Circunvalación y la Ronda Sur, al borde del colapso por la masificación de tráfico

Que Granada es una ciudad con un problema de contaminación y calidad del aire ya es algo conocido. Se han anunciado medidas, unas efectivas y otras no, y la realidad es que se siguen acumulando partículas y generando la conocida 'boina' tras días de faltas de lluvias.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento está elaborando el Plan de Calidad del Aire de Granada, en el que participan también bomberos, policía y protección civil, que coordinará los trabajos técnicos para realizar un plan de acción cuando los niveles de contaminación superen determinados umbrales.

Así, ya se está trabajando con la Concejalía de Medio Ambiente para que califique los umbrales a partir del cual definir el daño. Ya hay una comisión convocada el día 24 y el 30 lo hará la comisión técnica de movilidad, que también tiene que coordinar las distintas acciones a tomar.

El concejal espera tener datos para final de mes y tras eso además incorporar nuevas estaciones de medición de calidad del aire, que ya licitó el anterior gobierno socialista. En la actualidad sólo hay dos.

Mientras, el responsable de Movilidad, César Díaz, ha informado hoy que han reactivado la petición trasladada por el anterior gobierno a Fomento y la Junta para limitar la velocidad de circulación en la Circunvalación y la Ronda Sur. "Ya anuncio que vamos limitar a 90 kilómetros hora la velocidad en toda la Circunvalación y la Ronda Sur en el tramo urbano. En momentos determinados podemos bajar puntualmente a 80 km/h en esa vía, que es uno de los puntos de mayor emisión de contaminación", ha explicado Díaz.

Precisamente estos son los dos puntos negros de contaminación en la capital y encargados de que entre la polución en la ciudad ya que, además por la orografía, se queda suspendida sobre Granada con el freno de la Sierra.

Según Díaz, la Circunvalación soporta diariamente 170.000 vehículos y la Ronda Sur, 75.000, unas cifras que las tienen al límite del colapso y que generan atascos diarios en horas puntas y ante cualquier incidente. Por eso el equipo de gobierno apuesta por el Cierre del Anillo para poder aliviar el tráfico y descongestionar esas vías.

"Ya hemos tenido conversaciones con la Junta y el Ministerio para que la propuesta se lleve a efecto. En la ciudad vamos a trabajar por limitar la velocidad también pero no soy partidario reducir en toda la ciudad a 30 porque no se es capaz de hacerlo cumplir. Estamos haciendo un estudio para ver las vías que irán a 30, otras irán a 20 y otras a 50. No todas deben tener una velocidad igual", aseguró el concejal.

Como ya anunció hace un tiempo como primeras medidas del área, también trabajan para que cuando se superen los niveles se defina una zona restringida de tráfico (a excepción de residentes).