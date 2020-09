Críticas, movilizaciones, cuarentenas y andamios en la vuelta al cole en Granada

Primer día de clase después de 180 días. Los escolares de Granada, unos 25.000 en Infantil, 57.000 en Primaria y un millar más en Educación Especial, regresan a las aulas después de más de 25 semanas en casa. Y lo harán con los claustros exhaustos después de semanas de trabajo y adaptación a los sucesivos cambios normativos, aunque con ganas, según indica el director del CEIP Luis Rosales, Manuel Salinas. No todos los docentes, unos 5.300 en la red pública, retomaran hoy el contacto con los niños. La plantilla del CPR El Pinar, de Pinos del Valle, está en cuarentena. Tras el positivo de una compañera, no pueden estar presentes en el primer día de clase en su centro, donde están matriculados medio centenar de escolares. Su director, Félix García, indica que está a la espera de instrucciones desde la Delegación provincial para abordar el inicio de curso en su centro, donde un bando municipal indica que se comenzará el curso de forma telemática. No es el único que se encuentra en esta delicada situación.

En el Nuestra Señora del Amparo de Darro también se ha registrado un positivo antes de empezar. Son los primeros centros en los que el Covid-19 ha entrado antes, incluso, que los propios niños. La primera confirmación de estos casos ha llegado gracias a los sindicatos, pese a que la Junta anunció que se hará un seguimiento a "tiempo real" de la situación de los centros y de que se informaría con "total transparencia". Se espera que a lo largo de esta primera jornada la Junta sí dé a conocer oficialmente los datos de centros que permanecerán cerrados.

Las costuras de los protocolos ya han comenzado a tensionarse y esto acaba de empezar. A la vuelta de la esquina están previstas las primeras movilizaciones para exigir más medios a una Administración que desde julio asegura a través de anuncios publicitarios que “estamos preparados”. Sin embargo, las últimas instrucciones dadas a los centros son de este mismo mes de septiembre, todavía no han llegado los equipos informáticos a los centros y los exámenes de septiembre (presenciales) se han hecho sin que los docentes hubieran pasado los test serológicos.

La gran mayoría de los colegios abren sus puertas en horario reducido, con los protocolos a estrenar y un ojo puesto en los casos ya conocidos de Darro y Pinos del Valle. Los niños llevarán en sus mochilas geles y mascarillas, porque aunque haya 320.000 mascarillas para los colegios e institutos de Granada, a todas las familias se les ha pedido que compren sus materiales de protección. Todos a partir de los 6 años deberán llevar la nariz y la boca cubiertas durante las clases. Otra novedad es que no podrán compartir, abrazarse, jugar con niños de otros cursos en el recreo y algunos centros han habilitado espacios extra para poder mantener las distancias. Es el caso del Luis Rosales, donde se aprovechará el parque Fuentenueva y también habrá actividad lectiva en el patio. Municipios como Armilla, Maracena o Motril han puesto a disposición de los colegios sus espacios municipales.

Otras escuelas abrirán con quejas sobre las ratios, un problema que no es nuevo pero que este año adquiere mayor relevancia por la situación epidemiológica. En Dúrcal las familias se concentran a las puertas del Nuestra Señora del Carmen para denunciar que en una clase, la de segundo de Primaria, hay 28 alumnos y no han obtenido respuesta a su petición de desdoble.

En algunos centros, además, lo complejo de los protocolos y las reservas a cómo se podrá contener el virus en las aulas se combina con el hecho de que no han terminado las obras realizadas en verano. Así, las pruebas de carga de las cubiertas del Pío XII en Torrenueva se harán en fin de semana. No ha dado tiempo en verano y no se harán mientras haya alumnado en el centro. En el Besana de Ventorros de San José queda por instalar una cúpula. “Vendrán por la tarde” a terminar la obra, también inacabada en verano.Misma situación en el Gómez Moreno de Granada y en el CEIP San Andrés de Montejícar.

La realidad el coronavirus excede con mucho los límites de los centros. En Loja las clases comenzarán en todos sus centros de Infantil y Primaria, según confirmó la Junta, pese a la petición del alcalde de la localidad, Joaquín Camacho, de retrasar el inicio de la actividad docente como medida para contener la propagación del virus. En Albolote, el grupo municipal de IU ha solicitado que se retrase el regreso a las aulas al menos una semana. Este municipio ha pedido a sus vecinos autoconfinarse.