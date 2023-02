El Gobierno creará el órgano del acelerador de partículas el 16 de marzo con una reunión internacional en Granada

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha confirmado de forma oficial lo que adelantó el pasado mes de diciembre Granada Hoy: Granada acogerá el próximo 16 de marzo la primera reunión del Dones Steering Committee, que supone de manera oficial el pistoletazo de salida para construir y dar uso al acelerador de partículas IFMIF-Dones. Este comité es el máximo órgano del programa, lo que supone un "gran paso" para su construcción, ha dicho la titular de Ciencia del Gobierno de la Nación.

La celebración de este cónclave no es nada nuevo. En diciembre del año pasado lo confirmaron a este diario fuentes de Fusion for Energy, la organización creada por la Unión Europea para gestionar la contribución europea en ITER, el experimento que buscar una fuente de energía basada en la fusión nuclear, con el que está íntimamente ligado el acelerador de partículas.

Desde Fusion for Energy se explica que se creará un comité directivo de Dones para "la gobernanza del proyecto" y la primera reunión de este comité será en Granada la próxima primavera. Fusion for Energy también trabaja en fijar la contribución que asignará al acelerador de partículas. "También se espera que F4E contribuya a través del actual marco financiero plurianual de la UE", indica la organización con sede en Barcelona. Por el momento no se ha fijado cómo se va a contribuir en el proyecto, si con determinadas inversiones financieras o si se explorarán otros caminos

Hoy se ha dado un nuevo paso con la confirmación de la fecha por parte de Diana Morant. La ministra ha utilizado en su perfil de la red social Twitter para anunciar el encuentro, que ha presentado como un "gran paso" para la construcción del proyecto de energía limpia IFMIF-Dones. Granada acogerá el 16 de marzo la primera reunión del DONES Steering Committee, el máximo órgano de gobierno del programa, en el que tienen representación catorce países de la Unión Europea y Japón.

La ministra de Ciencia ha recordado que el IFMIF-Dones será una infraestructura científica "única" que se construirá en Escúzar y que servirá para identificar, testar y certificar los materiales que después se usarán en las futuras plantas de energía de fusión, limpia e ilimitada. Este proyecto, conocido como el acelerador de partículas, supondrá la creación de más de mil empleos en Granada, 400 de ellos de personal científico y técnico de alto nivel.

Morant ha subrayado que el IFMIF-Dones contará con la mayor inversión en una instalación internacional de investigación de la historia del país, 700 millones para su construcción y otros 50 anuales para costes de operación. En Escúzar ya se están construyendo edificios auxiliares y áreas administrativas del laboratorio.

Este pasado enero se colocó además la primera piedra del centro de investigación UGR-DONES que la Universidad de Granada levantará para apoyar y reforzar el proyecto matriz, la construcción del acelerador de partículas.