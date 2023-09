El Gobierno contrata al chef cordobés Paco Morales para la cena oficial en la Alhambra de la cumbre europea

La Alhambra y el chef cordobés Paco Morales. Es la combinación elegida por el Gobierno de España para atender a sus invitados durante la cena oficial del Consejo Europeo informal que se va a celebrar en Granada el próximo 5 de octubre. La idea es "recrear de forma contemporánea la tradición culinaria de Al-Ándalus" y se le ha adjudicado un contrato negociado sin publicidad por 139.789 euros a este cocinero, al entender que se trata del "mayor exponente actual de la comida andalusí".

El pasado 13 de septiembre quedó aprobada la adjudicación, por parte del Ministerio de Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática, del contrato para la cena de los jefes de estado o de gobierno de la UE. Pero no solo para ellos, pues el presupuesto incluye también menús para el personal que se desplaza en cada delegación.

El desglose de la oferta contratada incluye un presupuesto de 80 euros para el menú de los jefes de seguridad, de 164 para los sherpas (nombre con el que se conoce en la jerga a los acompañantes o ayudantes de cada jefe de gobierno o estado que acuden a una cumbre o reunión) y de 336 para los jefes de cada delegación. Además, hay un montante de casi 54.000 euros para la "adecuación de espacios" para esa cena en la Alhambra. A estas cantidades hay que sumarles el IVA, hasta alcanzar el montante global de casi 140.000 euros que costará la cena de esa noche, una de las que se harán durante tres días en Granada.

El contrato a la empresa de este chef, Pamoga Gastrio SL, se ha adjudicado mediante un procedimiento negociado sin publicidad, porque, a pesar de su elevado importe, el Ministerio justifica la decisión en el artículo 168 de la Ley de Contratos del Sector Público: "el servicio únicamente puede ser encomendado a unempresario determinado ya que considera la cocina de autor como una actuación artística única".

Este empresario y cocinero que tiene su restaurante en Córdoba está incluido en el top 50 de mejores chefs del mundo según The Best Chef Awards y está galardonado con dos estrellas Michelin, según se pone de manifiesto en la adjudicación.

Por eso, continúa la justificación del procedimiento escogido, "Paco Morales ha sido reconocido como el mayor exponente actual de la comida andalusí, centrado en recrear de forma contemporánea la tradición culinaria de Al-Ándalus, objetivo perseguido al tener lugar esta cena en la Alhambra. Es por ello que se entiende debidamente justificada la tramitación del expediente mediante un procedimiento negociado sin publicidad".

Preparativos para las dos cumbres

Granada será escenario de dos cumbres internacionales de primer nivel los días 5 y 6 de octubre. La Presidencia española ha sido escogida como sede de la reunión de la Comunidad Política Europea y la reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno. Con motivo de estos encuentros la Alhambra se cerrará al público los días 4,5 y 6. También el aeropuerto Federico García Lorca resultará afectado, dado que esos días se cerrará al tráfico comercial.

Desde el miércoles al viernes no será posible visitar el monumento nazarí, que ha dispuesto como "no disponibles" esos días. Cada jornada el Patronato pone a la venta 8.400 entradas, especifica el jefe del Servicio de Visita Pública de la Alhambra, Gonzalo Mochón, que confirma que el hecho de que no se vendan tickets en esos días concretos obedece a los preparativos de las cumbres y a la visita prevista de los mandatarios que estarán en Granada. Entre las tres jornadas se han retirado de la venta unas 25.200 entradas.

Mochón añade que los preparativos de la cumbre conllevan "mucho esfuerzo" y que ya se han cerrado reuniones entre los responsables de la Alhambra y el Gobierno de España para que todo esté a punto el próximo mes de octubre. Se espera que las dos cumbres tengan una gran repercusión internacional a todos los niveles. Así, la previsión es que la Presidencia española proponga al Consejo y al conjunto de la Unión una visión estratégica de cómo avanzar en la diversificación industrial y las relaciones comerciales con el exterior, con la intención de que sea debatida en la reunión informal de jefes de Estado o de Gobierno de octubre que se celebrará en Granada. También se abordará previsiblemente los planes de ampliación de la Unión. En clave local, la cita tendrá un claro impacto en la economía local.

En cuanto a la Alhambra, aunque la sede principal donde se desarrollarán los encuentros previstos es el Palacio de Exposiciones y Congresos, está previsto que la foto oficial de la Cumbre Europea del día 6 sea en el recinto monumental nazarí, escenario elegido para otros eventos de calado internacional. También se añade la cita para la cena oficial del día 5 de octubre. Recientemente, en declaraciones a Europa Press, el director del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez, explicó que el Patronato ha creado un equipo específico para realizar los preparativos y que este grupo cuenta con "todos los servicios" del organismo que dirige, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, al objeto de que la organización sea un "éxito" tanto para Granada como para España en su conjunto, y, concretamente, para la presidencia española de la UE.