El Gobierno espera a que el Ayuntamiento defina en Plan General para ubicar la nueva estación de trenes de Granada

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, confirmó ayer en la comisión de esta cartera en el Senado que está esperando a que el Ayuntamiento de Granada defina en Nuevo Plan General para estudiar si mantiene la ubicación de la Estación de Granada en la Avenida de Andaluces, o si el proyecto de integración del ferrocarril en la ciudad pasa por la construcción de una nueva terminal, según el primer avance del NPG, situada en Méndez Núñez. Además, echó un jarro de agua fría sobre el proyecto de tren con la Costa Tropical. No descartó que se vaya a construir pero fue realista al hablar de orografía y geografía "determinante" para que la línea tenga "funcionalidad".

A preguntas del senador del PP por la provincia de Granada, José Antonio Robles, Sánchez explicó, acerca del proyecto de integración de las vías del tren en la capital, que pasa por un soterramiento o traslado de la estación, que "estamos estudiando todas las alternativas" y que "estas actuaciones tienen que estar coordinadas con la planificación urbanística, que se está replanteando en la actualidad, y tendremos que atender a esto". Es la primera vez que la ministra alude a esta cuestión abriendo la posibilidad de que la terminal ferroviaria abandone la parcela que ocupa hace más de un siglo, y a la vez traslada la patata caliente al Ayuntamiento de Granada para que defina el futuro urbanístico de la ciudad, tanto para los terrenos que liberarían la estación y las vías, como la definición del plan de traslado de la misma a la zona del Hipercor.

A la espera de respuestas

"Ustedes nos piden que trabajemos en consenso con las administraciones y estamos convencidos, y esos ayuntamientos tienen que decidir y estudiar cuál es la ubicación de esa integración", sentenció la ministra. Además, explicó que "hay que analizar" los estudios anteriores "pero también las nuevas propuestas que atienden a las nuevas necesidades", recordándole a Robles que en el proyecto de integración de la vías del ferrocarril en Granada "entre 2012 y 2018", cuando gobernaba el Partido Popular, "no se avanzó absolutamente nada". La ministra, además, explicó en su intervención que para el proyecto de integración del tren en Granada su ministerio remitió "diecinueve cartas" a diferentes administraciones (ayuntamientos, Junta, Diputación, Ministerio y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) requiriendo información técnica que hasta la fecha solo han recibido contestación de ocho de ellas.

Raquel Sánchez también aludió en su réplica final a la Ley de Movilidad Sostenible "para evitar que nos encontremos infraestructuras vacías" a través del "análisis coste-beneficio", reprochando al representante popular "los aeropuertos vacíos de los que son expertos". Esta Ley es la que limitará la inversión del Estado en los soterramientos, estudiando su viabilidad y su conveniencia siempre en función de su idoneidad en términos de sostenibilidad y movilidad, antes que con criterios urbanísticos. Esto definirá el modo de integrar el ferrocarril en Granada y supondrá, cuando se apruebe, un nuevo paradigma que obligará a la ciudad a repensar y afinar claramente el tiro para reubicar o mantener la estación.

Tren Granada-Motril, casi que no

Pero también sacó a colación esta Ley al responder a Robles sobre el proyecto de línea de tren entre Granada y Motril. Y si bien la ministra no descartó la realización de los estudios pertinentes, reconoció que tanto el Ministerio como el resto de administraciones y grupos políticos tienen que "ser conscientes de que la orografía y la geografía son determinantes", y que "no podemos obviar las complejidades técnicas" que ofrece el terreno entre la Vega y la Costa. La solución proyectada por el Puerto de Motril, a través del estudio de una startup de la Universidad de Granada (Gis-4Tech), contempla precisamente un 60% de su trazado entre puentes y túneles, uno de ellos de 25 kilómetros entre Ízbor y Otura, que choca frontalmente con la idea de la nueva Ley del Ministerio de frenar este tipo de infraestructura.

De estas dificultades técnicas y orográficas "a veces se deriva que la funcionalidad sea muy limitada y no responda al objetivo para el que están pensadas esas infraestructuras, que es, sobre todo, para el tráfico de mercancías. Y con las pendientes que existen no es un proyecto sencillo", añadió la ministra de Transportes, que dice que se tienen que "plantear soluciones que sean sostenibles desde todos los puntos de vista, y también económicamente".

El PP, insatisfecho

Al senador popular José Antonio Robles no le convencieron las explicaciones de Sánchez en la comisión y lamentó que, de esta manera, que "el Gobierno de Pedro Sánchez haya descartado llevar a cabo el soterramiento de las vías del AVE a su paso por la capital después de las mareas y movimientos que el Partido Socialista alentó para reivindicar esta actuación". Además, para el representante de la provincia, la ministra "no aportó avance alguno más que a pírrica cantidad de 118 mil euros contemplados en los Presupuestos Generales del Estado de este año".

Robles apuntó que no es solo el soterramiento. A ello, añade el carpetazo que se da a la conexión ferroviaria entre Granada y Motril "pese a lo que han predicado aquí en Granada la subdelegada de Gobierno, el presidente de la Diputación y el propio alcalde de Granada. Los tres socialistas de pro han vuelto a demostrar que una cosa es predicar y otra es dar trigo". Robles recuerda que no hay presupuesto, "tan solo palabras de compromiso por un proyecto en el que no creen" por lo que insta al PSOE a que diga la verdad a los granadinos sobre sus pretensiones y "dejen de dar titulares vacíos de contenido con los que tan solo buscan mantenerse en el candelero".

Durante su intervención, el popular recordó a la ministra Sánchez que el estudio de informativo de la integración del ferrocarril en Granada va a acumular un retraso de dos años y medio. "Estamos cansados de estudios. En el caso de las estación de Granada, ahora nos dice que hay que escuchar al territorio. Que duda cabe, pero el territorio ya ha hablado, y hay un gran consenso para que la estación esté donde se encuentra y el soterramiento de las vías", reclamó.

Asimismo, en cuanto al Corredor Mediterráneo, el senador granadino también lamentó que no sea, según los planes del propio ministerio, hasta el año 2026 cuando se ponga la primera traviesa de este proyecto, "fundamental para el crecimiento y el desarrollo económico de nuestra provincia que está condenada por parte de Sánchez y su 'Gobierno Frankenstein' al aislamiento". Algo a lo que la ministra contestó con un reproche al PP cuando recordó que bajo sus gobiernos se anunció su finalización en 2023 "a una inversión de 12 millones de euros al año". "Mal lo fiábamos si a ese ritmo inversor teníamos que confiar. Esa promesa quedaba en eso, en fuegos artificiales", replicó.