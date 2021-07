El alcalde de Granada forma su Junta de Gobierno Local con Huertas, pero sin Salvador

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada –que no se llevaba a cabo desde el 28 de mayo– va a celebrarse hoy con la presencia del alcalde de Granada, Paco Cuenca, como presidente; ocho concejales más del PSOE, todos los que entraron en la lista, menos Francisco Herrera; y, además, el edil José Antonio Huertas, ex alcalde en funciones y exmilitante de Ciudadanos, que formará parte del equipo de gobierno de la ciudad.

Luis Salvador, por su parte, no formará parte de la Junta de Gobierno Local, al igual que tampoco lo estarán los ediles de Unidas Podemos e Independientes, contrariados al conocer ayer que Huertas formaría parte de la Junta de Gobierno Local.

La dirección nacional de Cs se desmarca e informa que no se está llevando a cabo ningún tipo de negociación ni con el PSOE de Granada ni con su alcalde de cara a alcanzar un acuerdo para el gobierno de la capital granadina. Actualmente, los dos concejales que hasta el pasado 7 de julio formaban parte del grupo municipal de Cs, Luis Salvador y José Antonio Huertas, se encuentran suspendidos de militancia, entre tanto queda resuelto el expediente abierto a ambos tras haber emitido un voto contrario a la decisión del partido.

La conformación del nuevo gobierno del Ayuntamiento de Granada sigue avanzando, aunque tal vez no al ritmo que se desearía. No obstante, a falta de conocer qué concejales y de qué grupos municipales ocuparán un sillón en el gobierno de la ciudad, el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, celebrará hoy la Junta de Gobierno Local, cuya imposibilidad de convocatoria durante el periodo en el que Luis Salvador y José Antonio Huertas se encontraron solos en el mandato causó el bloqueo del Consistorio en algunos temas que solo pueden ser despachados por dicha junta de gobierno.

La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que se señalan en el art. 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

La Junta de Gobierno Local responde políticamente ante el pleno de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión. Corresponde al alcalde nombrar a los miembros de la Junta de Gobierno Local, cuyo numero no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del pleno corporativo, además del propio alcalde.

En el caso de Granada, son nueve los ediles que pueden componerla y, en este mandato, Paco Cuenca. Sin embargo, se puede formar parte del equipo de gobierno sin tener que pertenecer a la Junta de Gobierno Local, pero no a la inversa. Es decir, la Junta de Gobierno Local celebrada hoy podría servir para delegar las funciones del alcalde sobres los concejales que las componen, los cuales, por consiguiente, pasan a formar ya parte del equipo de gobierno local.

Al conocerse la participación del exalcalde en funciones, José Antonio Huertas, se confirma su entrada en el equipo de gobierno. A esto, Unidas Podemos e Independientes muestran su descontento, por lo que no participarán en dicha junta. De esta manera, la puerta queda abierta únicamente para los nueve de los 10 ediles socialistas que fueron elegidos en las elecciones de 2019.

Las mismas fuentes dan a conocer que el concejal que quedará fuera de la Junta es Francisco Herrera. Así las cosas, los nombres de serán los 10 miembros de la nueva Junta de Gobierno Local de Granada serán: 1. D. Paco Cuenca (alcalde y presidente); 2. D. José Antonio Huertas (teniente de alcalde); 3. Dña. Ana María Muñoz Arquelladas; 4. D. José María Corpas Ibáñez; 5. Dña. María Raquel Ruz Peis; 6. D. Miguel Ángel Fernández Madrid; 7. D. Eduardo José Castillo Jiménez; 8. Dña. María de Leyva Campaña; 9. Dña. Nuria Gutiérrez Medina; 10. D. Luis Jacobo Calvo Ramos.

En cuanto a más concejales que están en conversaciones y negociaciones para formar parte del gobierno de la ciudad, cabe mencionar al exalcalde Luis Salvador, quien no formará parte de la Junta de Gobierno. No obstante, fuentes próximas nos indican que no será ajeno al gobierno y tendría tareas ejecutivas, dato que no ha confirmado el PSOE.

Del mismo modo que la concejal Lucía Garrido formó parte del gobierno bipartito de Ciudadanos y Partido Popular en los últimos dos años, pero sin tener sillón en la junta de gobierno, Luis Salvador desarrollaría proyectos que ya estaban iniciados o planificados durante su mandato para evitar que se queden en vía muerta.

Como ya avanzó el propio Salvador hace días, se confirma que no será teniente de alcalde ni manejará un área específica, pero sí formará parte de la gestión de la ciudad. Por la parte de Unidas Podemos e Independientes, las negociaciones parecen haberse torcido.

Desde UP “lamentan que se haya creado la Junta de Gobierno Local con Cs sin que hayan finalizado las conversaciones con UP sobre acuerdos programáticos”.A pesar de esto, la coalición mantiene su voluntad de seguir negociando medidas que posibiliten la estabilidad de la ciudad, por lo que la confluencia continuará defendiendo un programa progresista con políticas destinadas al rescate de una mayoría social, y espera que el PSOE rectifique y prefiera a UP como socio preferente en el Gobierno.

La asamblea del PSOE respalda los pactos de Cuenca

Ayer El PSOE celebraba su asamblea de militancia con el único punto del día ‘Consulta a la militancia sobre los acuerdos de gobierno que se puedan adoptar por la estabilidad en la ciudad de Granada, según lo establecido en los estatutos y el reglamento vigente’, con la aprobación a los pactos efectuados por Paco Cuenca.

La asamblea contó con un padrino de relevancia, el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. El diputado es considerado uno de los principales artífices de la investidura de Paco Cuenca como alcalde, al haber conseguido los votos de Luis Salvador y José Antonio Huertas.

Los estatutos del PSOE recogen que si hay alguna propuesta de acuerdo para la gobernabilidad con otros grupos, la militancia debe participar.