Granada supera la tonelada de cera recogida tras una Semana Santa de "excelencia"

Con el Cristo Resucitado ya en su casa, Granada dijo adiós a una Semana Santa que ha rozado el lleno absoluto en los hoteles en casi todos sus días, según adelantó ayer el Ayuntamiento, que ahora se afana en devolver la ciudad a la normalidad, un objetivo que pasa inexorablemente por la retirada de la cera depositada por las velas desde el Domingo de Ramos. Esta actuación, que se centra especialmente en lugares como San Matías o la Carrera Oficial, ha llegado ya a "cifras record" que rondan los mil quinientos kilos de cera retirada, según ha puntualizado esta mañana Paco Cuenca, alcalde de la capital, durante un nuevo balance.

Acompañado de Amancio Ortiz, presidente de la Real Federacón de Hermandades y Cofradías, el regidor ha vuelto a insistir en los buenos datos hoteleros que ha registrado la capital esta Semana Santa, que ha "rozado de la excelencia", gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y las cofradías.

Este nivel ha sido posible, en parte, gracias al buen tiempo que se ha dado estos días en toda la Península, que ha permitido en el caso de Granada que todas las hermandades hagan su recorrido después de que el pasado año muchas no pudieran hacerlo. Esta novedad ha sido resaltada por Ortiz, quien ha calificado de "orgullo" el poder dar la venia a las 32 hermandades que componen la Semana Santa de Granada.

El presidente de la Real Federación no ha podido evitar referirse al incidente ocurrido el Domingo de Resurrección con la hermandad de la Resurreción y Triunfo, cuando una vela prendió parte del manto de la Virgen, provocando el temor entre los asistentes. En este sentido, Ortiz ha asegurado que "solo fue un susto" y ha alabado la rapidez de actuación para evitara que la situación fuese a más.

Por último, tanto Ortiz como Cuenca han agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han permitido, a través del Plan Parihuela, que toda la Semana Santa se desarrolle con total normalidad y sin grandes incidentes.

Un escaparate para el mundo

Los buenos datos de esta Semana Santa, que según el alcalde aún están "a falta de definición", no solo han permitido a las empresas de la capital hacer el agosto en abril, sino que también han servido para transmitir una imagen de "ciudad llena" y que "funciona muy bien en servicios y gestión municipal", según ha explicado Cuenca, quien no ha parado de insistir en el buen trabajo tanto de los agentes de seguridad como de los operarios de Inagra, que han permitido "mantener el día a día de una ciudad que se levantaba para trabajar y moverse por sus calles".

En el mismo sentido se ha pronunciado Ortiz, quien también ha hecho extensivo su agradecimiento a los medios de comunicación, que han permitido llevar la Semana Santa a todos los hogares de la capital y la provincia, especialmente de aquellas personas que, por diversos motivos, no pueden desplazarse para acompañar a las hermandades en su recorrido.

Ya con la Semana Santa finalizada, las hermandades preparan la de 2024, tal y como ha confirmado el presidente de la Federación, quien ha explicado que la próxima seman comenzarán las reuniones para hacer su propio balance de lo ocurrido este año y, sobre todo comenzar ha trabajar en el futuro. "Tenemos que saber lo que ha funcionado y ver qué aspectos debemos modificar", ha dicho Ortiz, quien ha puesto como ejemplo el aumento de los cortejos, que este 2023 han sido más numeros y más grandes que otros años, lo que lógicamente implica mayor organización y trabajo para que todo salga como debe.