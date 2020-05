Granada inaugura la fase 2 y mira con esperanza llegar a la 3 en una semana

Granada estrena hoy la fase 2 de la desescalada del confinamiento por el coronavirus. Otro salto, otro respiro para los ciudadanos de una provincia que cada vez tiene más ganas de recuperar su vida anterior. Granada será hoy un poco 'más normal' que ayer, y se podrá ver, por ejemplo, en actividades tan cotidianas como ir a un centro comercial, comer dentro de un bar, hacer deporte sin mirar la hora, o darse un chapuzón en el Mediterráneo.

La provincia inhala un poco más de libertad, en principio durante las dos próximas semanas, pero eso puede cambiar. La Junta sigue presionando al Gobierno para que tanto Málaga como Granada cambien de fase 2 a 3 a la vez que el resto de Andalucía el próximo lunes (para así llegar a la 'nueva normalidad' todas a la vez), y el presidente de la comunidad intuye, o al menos quiere verlo así, que Pedro Sánchez entiende que puede ser así. Esto supondría que Granada sólo estaría en fase 2 una semana, cuando lo estipulado por el Gobierno en el plan de desescalada son dos, y cuando el jueves, el Ministro de Sanidad abogó por seguir manteniendo este criterio.

Pero habrá que comprobar si finalmente esta semana el Gobierno se salta su propio protocolo. Al presidente Pedro Sánchez le parece "razonable" que Granada y Málaga pasen el próximo lunes a la fase 3 de la desescalada, según dijo ayer su homólogo en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la rueda de prensa posterior a la conferencia de presidentes autonómicos. En concreto, Moreno, ante la cuestión de que si el presidente del Gobierno expresó si Granada y Málaga van a cambiar de fase el próximo lunes 8, al máximo dirigente de la Junta le "ha parecido" que al presidente del Gobierno le había resultado "razonable", esta petición.

"No lo he oído de manera explícita", especificó asimismo Moreno, que recordó que si en este proceso "hay un brote y se puede poner en peligro la salud, seremos los primeros en pararlo todo, pero ahora no es la situación", ya que "vamos razonablemente bien, con indicadores siete veces menores que otras comunidades", y que no cabe hacer distinciones entre provincias con mismos datos e infraestructuras sanitarias".

Para lo que no hay aún respuesta oficial es a la petición de la Junta para la movilidad entre provincias limítrofes a partir de hoy. Y esta es una cuestión clave que puede cambiar esta misma semana. El presidente de Gobierno anunció que en la fase 3 las comunidades autónomas gestionarán su propia desescalada, lo que implica decidir sobre la movilidad dentro de los límites de la comunidad. De ahí a que, para que ese criterio se pueda aplicar al mismo tiempo en Andalucía, si Granada y Málaga no pasan el lunes a fase 3, la provincia de Almería quedaría aislada al no poder atravesar Granada.

Así que Granada va a retomar otra poca de su libertad a partir de hoy con la mirada puesta en si las decisiones 'de más arriba' le permiten acelerar este proceso, cuando hace cuatro semanas no le permitieron dar el primer salto al desconfinamiento a la fase 1. Se van a seguir manteniendo, como así será hasta que no exista un tratamiento efectivo o una vacuna, las normas de distancia física entre personas, la higiene personal, el uso de mascarilla, y los horarios acotados para personas mayores de 70 años, pero otras muchas restricciones se van a eliminar. Por ejemplo, ya no habrá horarios acotados para los niños ni para hacer deporte, que además incluyen la novedad de que se podrá salir del municipio para excursiones (con un máximo de personas) o para hacer un recorrido en bicicleta o a la carrera. Pero donde más se va a notar el cambio de fase en los bares.

Si en la fase 1 no les merecía la pena abrir a la mayoría, ya que sólo se permitía usar la terraza y con un tercio del aforo, ahora bares y restaurantes aspiran algo más de aire al poder utilizar el interior de los locales, salvo la barra del bar, y a un 30% de la capacidad. Una restricción similar a la que tendrán los hoteles.

También se podrá acudir a un centro comercial, aunque también con medidas de contención. Los espacios comunes, incluidos los ascensores, serán solo de paso y el aforo estará limitado al 30%, aunque dentro de las tiendas se amplía al 40, y parques infantiles seguirán cerrados. Estos complejos han invertido en cartelería de seguridad, dispensadores de gel desinfectante, señalizar recorridos, y en tecnología de conteo que permita controlar la asistencia. Los cines podrán abrir al 30% (como los teatros) aunque ninguno de los de Granada y su Cinturón han anunciado aún su vuelta a las proyecciones. También se reabre la actividad cultural en museos y monumentos, pero al 50%. Hasta la fecha sólo ha confirmado su regreso el Centro José Guerrero el próximo miércoles. La Alhambra, por ejemplo, no reabrirá hasta la fase 3.

En las playas será posible al fin bañarse. Almuñécar y Salobreña abren hoy, la primera con aseos y duchas y la segunda aún no, pero se permitirá poder estar en la arena con distancia de dos metros salvo que se produzcan grandes concentraciones. Los arenales de Motril lo harán a partir de mañana. Sólo tendrá restricción horaria el municipio sexitano, ya que de 23:00 a 9:00 horas se realizarán tareas de desinfección en sus playas.

Las piscinas se podrán abrir al 30%, las reuniones familiares y de amigos se amplían de 10 a 15 personas, se permitirán las visitas controladas a residencias, las bodas amplían invitados (100 al aire libre y 50 a cubierto), y los espacios de culto religiosos del 30 al 50%.