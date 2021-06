Luis Salvador, más realista: “Está todo abierto, me puedo ver como alcalde de Granada o no”

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha contestado a diferentes preguntas sobre la situación de´, según sus palabras, “crisis política, no institucional” en la que se encuentra el Ayuntamiento de Granada. En esta ocasión el primer edil se mostró muy consciente de la situación y abierto a que el cambio puede producirse: “Están todas las posibilidades abiertas y esto significa que me puedo ver como alcalde y me puedo no ver como alcalde, ese es el realismo de la situación que estamos viviendo. Si el PP respondiera al cumplimiento de acuerdo con Ciudadanos por cuatro años, seguiría de alcalde. Si hay que buscar otro tipo de fórmulas, salvo la fórmula de buscar miembros que se sumen a la Junta de Gobierno Local que también me mantendría como alcalde, soluciones de acuerdo con otros grupos, supondría hacer que otra persona fuera alcalde”.

No obstante, Salvador llamará a la presidenta de su partido, Inés Arrimadas, para plantearle distintas alternativas antes de pasar a "otra fase" en la crisis política del Ayuntamiento, tras la marcha del PP del equipo de gobierno local, cuya resolución espera que sea en "las menos" semanas que sea posible. Así, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, "tiene que tener la oportunidad, pues, con Pablo Casado", líder del PP, o "con quien considere de hacer la última conversación" sobre "responsabilidades", siempre con el objetivo de "buscar lo mejor para Granada".

El también coordinador provincial de Cs explicó que se trata de "cerrarlo todo bien" sin urgencias y con la "máxima tranquilidad posible", apuntando a que no cree que el PSOE "se aventure a firmar" una moción de censura con ediles "tránsfugas", que además podría derivar en un "conflicto permanente en los plenos".

También aludió a que sería "bueno para Granada" un "gobierno de concentración" con él como alcalde y el apoyo de ediles socialistas y populares, y elogió el "comportamiento" del portavoz de Unidas Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada, Antonio Cambril, con quien mantuvo en días pasados una reunión que ha calificado de "positiva" para analizar los distintos escenarios para solucionar esta crisis municipal.