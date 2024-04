Unos 3.000 vecinos marchan contra el centro de migrantes proyectado por el Gobierno frente a la Base Aérea

Tras una reunión informativa en la que los alcaldes de Alhendín, Armilla, Ogíjares, Las Gabias y Churriana, los municipios en los que tiene terrenos la Base Aérea de Armilla, han explicado a los vecinos los pasos dados esta semana tras conocerse el plan del Gobierno de construir un centro de migrantes frente a la base, unos 3.000 vecinos han iniciado una marcha desde el pabellón de Alhendín de Los LLanos hasta Armilla. Una marcha en protesta por un proyecto que dicen haber conocido sin información previa a los vecinos y que aseguran no llega al sitio adecuado para su construcción. La Subdelegación reduce la participación a 550 personas.

Los vecinos de los alrededores y de los municipios afectados se constituyeron primero en plataforma y ahora en asociación de vecinos Base Aérea, con la que quieren organizar los actos de protesta contra este proyecto, un movimiento vecinal que quieren dejar claro que se aleja de toda naturaleza política y que también se desvincula de cualquier discurso racista o xenófobo. Lo que defienden es que el suelo, una parcela de 105.000 metros cuadrados cedida por Defensa al Ministerio de Inclusión, no cumple con los requisitos urbanísticos para alojar este centro ni tampoco los municipios tienen servicios para atenderlos, estando en contra los vecinos de que se cree en ese espacio un campamento con hacinamiento o un ghetto.

Antonio Pérez es el presidente de esta asociación y ha insistido en que no se trata de ir contra personas y ha recalcado la protesta pacífica y apolítica, argumentando que es un proyecto que no se ha explicado, no se ha consensuado con vecinos ni ayuntamientos y no llega al lugar indicado urbanísticamente, junto a urbanizaciones y zona residencial también centros educativos, además de la falta de servicios públicos.

"No al campamento, no al hacinamiento" ha sido el lema principal de la protesta, que ha pasado junto a los propios terrenos frente a la base aérea. Al finalizar la manifestación, de nuevo se ha animado a los vecinos a unirse a la asociación para "frenar unidos" este proyectos. También los alcaldes que participaron en la reunión informativa secundaron la manifestación organizada por los vecinos y al final volvieron a repetir los pasos dados y la oposición frontal al proyecto de los cinco municipios.

En la manifestación, familias de la zona y de los municipios cercanos. La parte más próxima es la de la urbanización Los Llanos, que linda con el solar, y otras como El Carmelo. También el núcleo urbano de Armilla, que separa con la avenida de la Diputación del solar en la conocida Colonia Dávila.

Se han escuchado cánticos como "vecinos unidos jamás serán vencidos" o "Gobierno escucha esta es nuestra lucha". Y entre los vecinos, la misma opinión: no es el lugar junto a las viviendas. "No es el terreno adecuado", asegura Antonio Martínez, de Churriana. Desde Armilla, Esther Sánchez asegura que los municipios "no están preparados" además de criticar que se haya conocido "de la noche a la mañana". Paco Ruiz insiste en el "hacinamiento que supondrá traer aquí a 1.500 personas". "Estamos en contra del hacinamiento y los pueblos no tienen la infraestructura para asumir a 1.000 personas, no hay capacidad. Solo en sanidad ya nos dan la cita para el médico en un mes", dice Teresa Martín.

Vecinos de Los LLanos como Toñi Ortiz, Francisco de Haro y María José Fernández, también se muestran en contra por ser una zona residencial familiar y por el "ocultismo" con el que se ha tramitado todo. "No nos han informado a los vecinos. No es el sitio. ¿Cómo van a estar? Van a crear un ghetto. Cuando no lo hacen a las claras es que saben que no está bien hecho", aseguran.

Los vecinos piden que se les escuchen y la asociación está recogiendo firmas en protesta por la ubicación del centro. Las siguientes medidas las irán comunicando a través de las redes sociales.