El PP de Granada denuncia que el Gobierno obvie el tren a Motril en el proyecto del Corredor Mediterráneo

El PP de Granada ha denunciado hoy que el Gobierno central no ha incluido en el proyecto del Corredor Mediterráneo a su paso por Granada la "obligación" de proyectar la conexión por tren entre la capital y el Puerto de Motril, una exigencia "inseparable" que se firmó en el Manifiesto del Pacto Provincial por el Corredor Ferroviario del Litoral Mediterráneo.

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha comparecido junto a los concejales del PP en el Ayuntamiento de la capital para lamentar que en la última Mesa del Ferrocarril celebrada la semana pasada no se informara por parte del Ministerio de esta conexión alegando, según dice el PP, que no han recibido informacion expresa al respecto, por lo que critican al alcalde de Granada, Paco Cuenca, y aseguran que no cumple sus compromisos y "no pinta nada en su partido".

De hecho, en el manifiesto se dice que el compromiso de Granada con el ferrocarril debe concretarse en la "aspiración de que el Corredor Mediterráneo complete cuanto antes el recorrido establecido por la Unión Europea, que pasa por Granada en su camino desde Algeciras a la frontera de Ucrania". Y dice que "a su vez, esta aspiración se traduce en la reivindicación de las dotaciones presupuestarias para la construcción de una doble vía electrificada de ancho europeo entre Almería y Granada, la ejecución inseparable de la conexión con el Puerto de la Provincia de Granada, el Puerto de Motril y en la adaptación de la línea de Alta Velocidad entre Granada y Antequera para mercancías y viajeros, incluyendo la estación y la variante de Loja y la conexión exterior de las líneas de Antequera-Almería".

Y Fomento, en la Mesa, informó del proyecto del Corredor y de la línea a Almería pero nada del tren a Motril, "por lo que se pierde una oportunidad de aquí a 2050", lamenta Saavedra, que ha recordado también el documento de adhesión y apoyo a la propuesta de inclusión en las redes transeuropeas de transporte de la conexión ferroviaria Puerto de Motril, firmado el 30 de mayo de este año y donde se pedía la modificación del reglamento para la inclusión de esta conexión ferroviaria entre Granada y Motril, el único puerto de España que no está conectado por ferrocarril.

El PP ha criticado que se celebren muchas mesas, muchos pactos y se firmen muchos documentos pero no se traduzcan en acciones y ha acusado a Cuenca de estar más ocupado "ensayando el Motomami" que defendiendo los intereses de Granada, ha añadido el portavoz del PP en el Ayuntamiento, César Díaz.