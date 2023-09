El PSOE exige más efectivos policiales en las salidas de la autovía ante el caos de las últimas semanas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha exigido en comisión municipal más efectivos policiales en los accesos de la autovía ante el caos de tráfico de las últimas semanas, “acrecentado estos días con la incorporación paulatina a los colegios”. Antes, la concejal socialista Raquel Ruz acusó a la alcaldesa, Marifrán Carazo, de "no contar con un plan coordinado de movilidad para el inicio del curso, lo que está provocando numerosas retenciones y puntos negros en la ciudad”.

En la comisión, Ruz ha dicho que la situación se ha visto agravada por la descoordinación semafórica, por lo que ha pedido cambios al área de Movilidad, que ha reconocido estos desajustes semafóricos, que están en proceso de corrección, pero no que hayan causado mucho más caos de tráfico que el habitual en estas semanas de vuelta al cole e incorporación de los estudiantes.

Para la socialista, el equipo de gobierno tiene que acometer de inmediato un plan integral de coordinación de tráfico y policía local para agilizar las zonas de acceso y salida de la autovía sumidas en un caos en “los últimos días, acrecentado por la falta de agentes en los puntos negros y una regulación semafórica que está provocando numerosos fallos”. Así, la edil ha insistido en que el secreto para que la movilidad de Granada funcione “está en la programación, planificación, trabajo intenso y coordinación, algo que desde hace tiempo en esta ciudad no sucede”.



Por otro lado, la concejala del PSOE se ha referido a los problemas que se están produciendo en la puerta de los colegios con “escasa presencia policial también, lo que está generando la llamada segunda fila y, por tanto, importantes retenciones en muchos barrios de la capital”. En este sentido, se ha referido a que, “la nefasta o nula planificación por parte del área de Tráfico también ha impedido que se pongan en marcha normativas que “deberían haberse aplicado ya este curso. Nos referimos a la imposibilidad de que autobuses de más de 12 metros accedan a barrios como el Realejo”. “Hay una normativa de 2014 que establecía que sólo pueden acceder al barrio lo que conocemos como minibuses, normativa que los centros educativos con transporte escolar conocen y que no han aplicado mientras que el gobierno de Carazo mira hacia otro lado”. Para la socialista, la inexperiencia, “unida a la soberbia de una mayoría absoluta está provocando un caos que el PP debe controlar con trabajo, estudio y diligencia. De momento, se hace imperativo que los efectivos policiales controlen los accesos a la ciudad, hecho que no se está produciendo, desconocemos el motivo”.

Buses escolares en el Realejo

Ruz ha pedido también que se controle el acceso de los autobuses escolares al Realejo, aludiendo a una ordenanza de 2014 que reduce de 12 a 7,5 metros la dimensión máxima de los autobuses escolares a este barrio y que según Ruz, que dice que el año pasado, con ella como concejal responsable, ya se advirtió de este cambio, que según ella no se cumple. Desde el área se han comprometido también a revisar esa ordenanza.