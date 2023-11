El Sueldazo de la ONCE deja un premio de 20.000 euros en Granada

El sorteo del Sueldazo de la ONCE del 25 de noviembre, dedicado al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres bajo el grito de 'Nos queremos vivas', 'Ni una menos' o 'Contra las violencias machistas', ha dejado un premio de 20.000 euros en Granada. La suerte ha recalado en Andalucía por partida doble. Un vecino de Algeciras se ha llevado el mayor premio de los sorteos de Fin de Semana de la ONCE: el Sueldazo dotado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Este dá 25 el número premiado ha sido el 22084 y la serie la 015.

Por otro lado, el pasado jueves 23, la localidad granadina de Pulianas recibió 350.000 euros, en 10 cupones premiados en el sorteo del Cupón Diario, vendidos por Miguel Ángel Martín desde el quiosco que la ONCE tiene en el centro comercial Carrefour de este municipio de la Vega.

Martín, ciego total, vendedor desde 2013, ya repartió otro premio de 250.000 euros en Granada en 2021 y el día del sorteo se mostraba muy contento por la suerte dada a sus vecinos. “No me lo creía. Pensé que había dado las dos cifras y cuando me llamaron para decirme que había dado las cinco cifras me quedé alucinado -comenta en declaraciones recogidas en una nota de prensa por la ONCE-. Estoy muy contento por la gente, esto es una alegría tremenda sobre todo en vísperas de Navidad”.