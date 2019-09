La UGR pierde 2.900 estudiantes en cinco años

Estas variaciones en el número de matriculados contrasta con los datos de la evolución de los datos de personal docente e investigador. Acerada en los últimos dos años por los cambios en los límites impuestos por la tasa de reposición , se ha pasado de 3.487 docentes en 2014/2015 a los 3.677 del pasado curso. 190 más. Sin embargo, todavía no se ha alcanzado el dato de 2011/2012, cuando se contabilizaron 3.701 docentes en las aulas de la Universidad de Granada.

En septiembre de 2014, la Universidad de Granada estrenó grado –el de Biotecnología–, la mudanza de los estudiantes Ciencias de la Salud al PTS se presentaba inminente , se preparaba el relevo de Francisco González Lodeiro por Pilar Aranda al frente del Rectorado y la institución se preparaba para dar la bienvenida a 52.409 estudiantes de grado y otros 7.029 repartidos en las enseñanzas de posgrado, entre doctorados y másteres oficiales. En total, 59.438 matriculados. Cinco años después, en el curso 2018/2018, el número de grados ha crecido gracias a los dobles títulos, Aranda revalidó un segundo mandato como rectora , no se ha cerrado el mapa de infraestructuras –siguen pendientes cuestiones como Odontología y se plantea un nuevo edificio en el PTS – y el número de estudiantes ha menguado. El pasado curso, según los datos de la memoria anual, se contabilizaron 47.101 estudiantes de grado y otros 9.446 de posgrado. En total, 56.547 matriculados. 2.891 menos que hace un lustro.

La UGR, dentro del programa de la ONCE Unidiversidad

Un total de 345 jóvenes con discapacidad intelectual se formarán en 23 universidades españolas durante este curso académico 2019-2020 con el programa Unidiversidad, impulsado por Fundación ONCE con el apoyo del Fondo Social Europeo, en el que ya 896 los beneficiarios. Una de las universidades en las que se desarrolla este programa es la de Granada. En cada curso se formarán a un mínimo de 12 y un máximo de 15 alumnos, según informó Fundación ONCE. “El objetivo principal de este programa es implicar a las universidades como agentes decisivos en la inclusión social” de jóvenes con discapacidad, cuya presencia en la educación superior es “insignificante”, indica la ONCE.