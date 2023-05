UP denuncia que Granada paga el sobrecoste más caro de España por la gestión del agua

El grupo Unidas Podemos e Independientes ha denunciado hoy que Granada paga al socio privado de Emasagra, Hidralia (multinacional Suez), seis millones extra de media al año en concepto de know how. Se trata de una cláusula en el contrato de tratamiento y gestión del agua que significa el desembolso añadido a la empresa del 13% sobre el volumen de negocio. Además, ese porcentaje es el más elevado de todo el país, es decir, esta ciudad es la que más paga en know how de toda España, entre las 14 ciudades analizadas con gestión mixta de las que se tienen datos.

Estos datos nacen de un estudio realizado por este grupo municipal en el que han analizado todas las ciudades que, como Granada, tienen una gestión público-privada del agua. Este “saqueo por lo legal”, ha dicho Cambril, también supone que el Ayuntamiento paga en concepto de know how 2,49 veces más que la media de estas ciudades. El concejal ha dicho que la ciudad que más paga en know how después de Granada es Huelva, con un 10% y el resto de ciudades se sitúan la mayoría entre el 3 y el 5%. “Es escandaloso el caso de Barcelona, que pese a ser una ciudad con 1,62 millones de habitantes, muchísimo mayor que Granada, cuenta con un 3% de pago extra a Aguas de Barcelona”, ha reprochado el concejal.

El portavoz ha aclarado que “este know how, se supone que es la capacidad y la fórmula de una empresa para saber desarrollar el trabajo por el que le pagan”, es decir, una “cláusula en los contratos por la que se le desembolsa un extra al socio privado”. Si en Granada la mitad de los beneficios netos de Emasagra es de 5 millones de euros, de los que el socio privado se lleva aproximadamente 2,5 millones, “hay que sumarles un extra del 13% del volumen de negocio en concepto de Know How. O sea, 8,5 millones crudos. Es increíble e inadmisible”.

“El triste resultado de nuestro estudio es la enorme diferencia que existe con el resto de ciudades: somos la ciudad con el know how más gravoso de España entre las analizadas que cuentan con una empresa mixta para gestionar el tratamiento y suministro del agua”, ha sentenciado Cambril, quien ha preguntado por qué “Granada tiene que pagar semejante barbaridad mientras que capitales con muchísimos más habitantes, como Barcelona o las Palmas, con casi el doble de población (378.000 personas) y un know how del 4%”.

De toda la historia, ha insistido Cambril, “existen responsables directos”. Y ha mencionado al Partido Popular, que privatizó el agua en 1997, y a su entonces presidente, Sebastián Pérez, “que una década después propició con su partido la ampliación hasta 50 años el mismo contrato, que con una proyección de las cifras actuales, le dio al socio privado un volumen de negocio de 1.000 millones de euros”.

Sebastián Pérez, ha agregado el portavoz de UP, “impulsó entonces la creación de la Fundación Agua Granada, que recibe cientos de miles de euros y a cuyo frente está él mismo como director gerente con la incomprensible complicidad de Paco Cuenca, el actual alcalde”.

Para finalizar, Cambril ha ofrecido como dato “curioso” el hecho de que excepto Aguasvira, tanto Las Palmas, Tarragona, Murcia, que tienen un contrato por 50 años y Sabadell, que “tiene el récord” con 99 años, “Granada está con la gestión del servicio más caro y uno de los contratos más largos de España”. Mientras, ha sostenido, todas las grandes ciudades andaluzas como Málaga, Sevilla, Cádiz y Córdoba gestionan el agua de forma pública, directamente desde el Ayuntamiento.