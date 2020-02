El cambio climático favorecerá la producción del aceite en Granada con un olivar más resistente

Este aumento, según ha precisado Arenas Castro, "se produciría gracias a la potencial expansión de las variedades de Picual y Verdial a zonas más altas, como las de la Alpujarra". Para Jaén, la principal productora de aceituna, las pérdidas no serán tan acusadas debido a que, precisamente, la variedad más utilizada es la Picual, una de las más resistentes.

En el caso de la variedad de olivo Nevadillo , que se produce en la zona cordobesa de Sierra Morena, se estima que en 2100 ya no existirá área disponible para su cultivo. El cambio climático también afectará de manera importante a las variedades Manzanilla, Lechín y Picudo .

Ello evidencia, según ha informado la UCO, que no hace falta dirigir la mirada a los glaciares de Noruega, a los incendios de Australia o a las inundaciones en Brasil para ver los efectos del cambio climático, ya que en España también se comienzan a percibir cambios que se multiplicarán en los próximos años, y que no solo tendrán efecto sobre el clima, sino que también salpicarán al ámbito social y económico.

"El cambio climático no es un mito"

Según ha indicado el investigador, está demostrado que el cambio climático va a ser un factor muy importante en la distribución de las especies, tanto vegetales, como animales, a partir de ahora. Muchos estudios predicen que las especies se moverán hacia el Norte y hacia zonas más altas y esta investigación demuestra que el olivar no es una excepción. "El problema aparecerá -ha advertido- cuando, para mantener el mismo nivel de producción, el olivar se tenga que trasladar a zonas situadas más al Norte o con más altitud y entre en conflicto, no solo con otros cultivos, sino con zonas protegidas". Por su parte, el catedrático de Ecología de la UCO, Rafael Villar, que ha formado parte de este equipo de investigación, ha resaltado la necesidad de que las administraciones públicas tengan en cuenta estas predicciones y hagan una planificación a largo plazo para evitar en lo posible que el cambio climático incida en la economía local. "También es necesario -ha concluido-- concienciar a la población de que el cambio climático no es un mito, que va a repercutir en nuestra calidad de vida y en nuestra economía local y que debemos hacer todo lo posible para evitarlo".