Denuncian falta de personal en la Estación de Loja

En la Estación de Loja no hay personal de Adif, y tan sólo prestan su labor dos trabajadores contratados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias aunque no forman parte de la compañía: un miembro de seguridad y un operario de limpieza. Y de Renfe, tan sólo hay contratada una persona desde hace una semana para prestar el servicio gratuito Atendo, de atención a personas con movilidad reducida.

Trabajadores del sector ferroviario de Granada han denunciado la situación, que se puede agravar en los próximos meses cuando, como está previsto, empiecen a operar los trenes Avant con Sevilla y Málaga.

La Estación de Loja, según pudo conocer esta redacción, se encuentra telemandada desde Granada. Desde la capital se activan tanto los carteles informativos como los anuncios de megafonía, y se han habilitado comunicadores.

Los servicios mínimos apenas permitieron participar en la huelga de ayer en Granada

También ha podido saber que no existe en ella personal de venta de billetes de Renfe, y que estos se expiden a través de tres máquinas. La labor de chequeo de billetes y de seguridad a través de escáner la realiza la persona contratada por Adif a una empresa externa de seguridad.

Fuentes de Adif confirmaron este extremo, pero que es una operativa habitual para estaciones con los servicios que se prestan en Loja. El ejemplo es la terminal de Villanueva de Córdoba, que soporta más tráficos que la lojeña, y que cuenta con el mismo personal.

La situación no es nueva y los problemas de personal con la llegada del AVE a la provincia están afectando por igual a la terminal lojeña, donde paran dos servicios al día, como a la de Granada. Por ejemplo, los sindicatos llevan tiempo denunciando que los interventores de a bordo cobran menos que los que desempeñan la misma labor en otras provincias con servicios de Alta Velocidad.

Esta es una de las reivindicaciones que ayer llevaron a un paro de 24 horas a los trabajadores de Renfe en toda España, pero que no afectó de forma significativa a los servicios ferroviarios en Granada, donde el sindicato convocante se quejó de que no pudieron convocar una concentración "por el gran número de compañeros que tienen que atender los servicios mínimos", lamentó Miguel Torres, miembro de la rama ferroviaria de CCOO en Granada. Por eso no hubo datos de seguimiento concretos en la provincia, donde se suspendieron seis servicios convencionales.