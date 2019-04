Sondeos internos para las municipales: ¿Luis Salvador alcalde?

Con la campaña para las elecciones generales y el horizonte de las municipales del 26 de mayo Granada cuenta con la mayor concentración de candidatos por metro cuadrado de los últimos años.

Los aspirantes a tomar el bastón de mando en la Plaza del Carmen están estos días en un segundo plano mediático mientras sus compañeros, aspirantes al Congreso y al Senado, están en la primera línea.

Y además de la conocida encuesta del CIS para las generales, en la que el PSOE tiene el viento de cara con el pronóstico de una aplastante victoria en la provincia, donde pasaría a tener 3 diputados en el Congreso –mientras que el PP pasaría de tres a uno y empataría con Cs, Adelante Andalucía y Vox–, los partidos guardan bajo llave sus encuestas internas de cara a las municipales.

Y según los datos que maneja Cs, Luis Salvador podría tener opciones de ser el primer alcalde naranja de la ciudad para hacer añicos la alternancia histórica entre PP y PSOE.

Según esta encuesta, la candidatura de Luis Salvador ganaría las elecciones en la capital con ocho concejales, por siete del PSOE y, la gran noticia, seis del PP.

En un segundo plano, Unidas Podemos con Antonio Cambril como cabeza de lista obtendría ente cuatro y cinco representantes en el Ayuntamiento y Vox irrumpiría con dos.

La primera lectura es que, si esta encuesta se acerca a la realidad el 26 de mayo, Luis Salvador podría ser alcalde con el apoyo necesario del PP y sin la necesidad de recurrir al apoyo de Vox. La suma entre Cs y los populares daría 14 concejales en lo que, por otro lado, sería el funeral político del candidato del PP, Sebastián Pérez, que apenas un mes después, a comienzos de julio, sabrá de manera concluyente si se tiene que repetir el congreso provincial en el que resultó elegido como presidente de los populares.

Otra posibilidad sería un pacto de gobierno entre PSOE y Cs, dependiendo que quién gane las elecciones, aunque esta posibilidad, a día de hoy, es improbable, aunque la aritmética les podría dar esa posibilidad.

Por su parte, el PSOE también maneja una encuesta interna en la que se produce un empate técnico entre socialistas y populares con 8 concejales, quedando detrás Cs con cinco representantes, Unidas Podemos con tres y Vox también con tres concejales.

Tanto en la encuesta de Cs como en la del PSOE se quedaría fuera Vamos Granada, que en estos comicios no cuenta con el paraguas de Podemos pero que ha maximizado sus recursos convirtiendo la lucha contra la corrupción en una de sus señas de identidad. Según las estimaciones del PSOE, la candidatura de Marta Gutiérrez quedaría a escasos votos de obtener representación.

Con estos datos, quien tendría a la mano ser el nuevo alcalde de Granada sería Sebastián Pérez con un pacto a la andaluza y con Cs y Vox como socios necesarios.

Sin embargo, los últimos movimientos dentro de la formación de Santiago Abascal ponen una interrogante a este apoyo, ya que desde la actual gestora que dirige el partido –oficialmente el presidente es el parlamentario Francisco Ocaña pero es el expresidente del PP de Salobreña Manuel Martín quien maneja los hilos– habría reparos en facilitar la investidura de Sebastián Pérez y, llegado el caso, podrían exigir a otro candidato del PP para prestar sus concejales.

En este sentido, los últimos movimientos internos de Vox ponen todavía más incertidumbre porque, según fuentes cercanas a la gestora, Ocaña podría haber mandado ya la lista para las municipales en la capital con una mayoría de nombres del expresidente Julio Vao, aunque todavía hay de margen hasta el 22 de abril para que sean oficiales.

En todo caso, parece improbable que la dirección nacional de Vox dé el visto bueno a esta lista que es, de momento, la que se ha enviado desde Granada.

En la dinámica de bloques, la izquierda tendría a PSOE y Unidas Podemos como fuerzas hegemónicas. En caso de que Vamos Granada no alcanzase un concejal habría una fuga de posiblemente 5.000 votos, mientras que no se espera que otras candidaturas de izquierdas como la encabezada por María Martín Romero (Partido Socialista libre Federación de Granada), Luis de Haro (Granada, verdad y democracia), Equo o Pacma no supondrían una gran sangría de votos.

Mientras, la nueva candidatura de Juan García Montero por Centrados en Granada podría también restar votos al bloque del centro derecha y está por ver si la escisión de Vox encabezada por Julio Vao, Granada Liberal Española, consigue también un trozo destacable del pastel de la derecha.

En todo caso, como defienden estos días tanto PP como Cs, la única encuesta válida es la de las urnas y, concretamente, los resultados de las últimas elecciones autonómicas del 2 de diciembre. Aquí el PSOE se convirtió en la tercera fuerza en la capital y el PP mantuvo su hegemonía aunque con una pérdida numerosa de votantes que recaló principalmente en Ciudadanos.

La formación naranja se convirtió en el segundo partido más votado de estos comicios andaluces pasando de los 16.935 votos de 2015 a los 23.995 de la noche electoral del 2-D que mandaron al PSOE con sus 21.171 apoyos a la tercera posición en la ciudad de la Alhambra.

Los socialistas perdieron alrededor de 5.000 votos para quedarse en un 18,62% por el 21,10% de Ciudadanos y el 26,95% del PP.

Aún falta por conocer el paneo interno de los populares que, seguramente, no será tan catastrofista como las de Cs y PSOE a la espera de la encuesta concluyente del 26 de mayo.