La marca favorita de las celebrities españolas ha llegado a Granada

Koker abre su primera tienda en Granada en la calle Recogidas, una zona privilegiada, céntrica, comercial y muy frecuentada por el turismo, que tiene gran interés en la nueva propuesta de moda que ofrece esta marca española de expansión imparable.

El local cuenta con escaparatismo muy significativo, que transmite la unicidad y la fuerza de la marca y no dejará indiferente a nadie que pase por el número 9 de la calle Recogidas. Toda la puesta en escena sigue los valores de la marca toledana, ya que cuentan con todo el apoyo de la franquicia.

Lola Moreno, propietaria del nuevo punto de venta Koker en Granada, explica que está muy ilusionada con esta oportunidad para “juntar mis conocimientos de empresa con el mundo de la moda, que me apasiona. Koker es una marca muy innovadora, que cubre un nicho de mercado bastante importante, y la zona es espectacular y me ayuda muchísimo a todos los niveles”.

Además de vender ropa al uso, Koker apuesta por facilitar combinaciones interesantes con total looks de la marca a sus clientas, motivo por el cual todo el personal de la tienda ha tenido formación de personal shopper para ofrecer una asistencia personalizada que permite crear un estilismo totalmente único que vaya acorde a la personalidad y el cuerpo de cada una. Como no podía ser de otra forma, Koker abrió su primera tienda en la ciudad por todo lo alto, con la presencia en su inauguración de distintas influencers de la ciudad, así como con la colaboradora de televisión Marta López, que vino desde Madrid para acudir al evento, y, en sus propias palabras, “Llevo muchos años siendo imagen de KOKER y estoy encantada porque luzco su ropa en todos los programas que puedo y en todos los sitios que voy porque me gusta muchísimo”.

Se trata ya de un referente en el panorama de la moda nacional y se ha convertido en una marca muy querida tanto entre las famosas como por los estilistas de la tele, habiendo vestido a personalidades como Anne Igartiburu, Belén Esteban, Rosa López, Lidia Lozano o Alba Carrillo.

La empresa española tiene la trazabilidad y la calidad de sus confecciones por bandera. Fabrica un 90% de su producción en España, Francia, Italia y Portugal y está demostrado que esa unión de diseños atrevidos, calidad y precios asequibles es una fórmula de éxito.

Koker no para de abrir nuevas tiendas por toda España, aunque su sede y centro logístico se encuentran en Toledo, y ya se está expandiendo por otros países como Francia, México o Portugal. La primera tienda Koker abrió en 2014 y ya suma más de 80 tiendas en distintos puntos del mapamundi, con una proyección de crecimiento que continúa en alza.

Priscilla Ramírez, fundadora de la marca, asegura que “Hay un plan de expansión ahora para abrir en Egipto, en Chile, Marruecos, algún punto más de Latinoamérica… Aquí en España también hay un plan de expansión ambicioso, así es que bueno, creo que va a haber pocos sitios en España y fuera donde no tengamos un KOKER”.

Sus diseños, al día con las tendencias y llenos de colorido y formas atrevidas, dan forma a un catálogo lleno de personalidad. La marca no busca hacer ropa para maniquíes, si no para mujeres reales y actuales, y por eso toda su ropa tiene un carácter muy marcado y único.

Otra de sus propuestas de valor radica en el arduo estudio del patronaje de sus prendas. Tras 8 años de experiencia y con una previa investigación para sustentarlo, Koker ha dado con un patrón y una combinación de tejidos que, siendo talla única, sienta bien a la mayoría de cuerpos de mujer, independientemente de su silueta o de su edad. En Koker no buscan hacer uniformes de producción masiva, quieren que sus clientas se sientan únicas y en sintonía con su personalidad.

Por ello, aunque la firma tiene una rotación de producto constante, lanzando nuevas colecciones cada semana, el volumen de producción por prenda es muy bajo para poder mantener la exclusividad de sus diseños.