Francisco Guzmán dará al botón que iluminará la feria del Corpus: "Que los granadinos se diviertan y dejen atrás los malos tiempos"

El granadino Francisco Guzmán será protagonista este Corpus. Sin esperarlo, ha sido seleccionado al azar para iluminar el ferial el próximo sábado, para apretar el botón que encienda la portada principal del ferial de Almanjáyar y sirva para inaugurar una feria que se espera con mucha ilusión tras la pandemia.

Esa ilusión es la que ha mostrado Guzmán, que se muestra "muy contento" y que ha recibido la noticia como un regalo por su próxima jubilación además de para celebrar que acaba de ser abuelo de una nieta hace dos meses. "Es una suerte poder llevar la luz y la alegría y olvidar los dos años que llevamos tan malos y nos centremos en disfrutar", asegura.

Trabajador del centro municipal de personas con discapacidad de Loja, del que se jubila en unos días, Francisco, de 64 años, está casado y tiene dos hijos, un hijo en Ibiza y una hija en Granada, que lo ha hecho abuelo y a la que ya ha dicho que su nieta tendrá que acompañarle a apretar el botón ya que será también protagonista.

Quiere que también tengan protagonismo en el encendido las personas con discapacidad, el colectivo con el que trabaja y que quiere visibilizar dándoles también un espacio destacado en el acto del encendido junto a él. Y eso que sabe que este año el encendido, por la fecha electoral, será muy político.

Aunque también lanzará un mensaje de solidaridad en el encendido. "Quiero que en ese momento nos acordemos también de nuestros hermanos de Ucrania que lo están pasando mal con la guerra y para que la luz llegue lejos e ilumine la mente a los que creen que con la guerra se consigue algo", asegura.

Se reconoce "muy feriante" no solo de joven sino también ahora, por lo que la misión de encender la portada le hace una ilusión añadida. No en vano, recuerda que estudió en el Sacromonte y que "durante muchos años he recorrido el camino, lo que me ha impregnado del arte de los hermanos Cortés y del flamenco de la Zambra".

Por eso, el mensaje a los granadinos será claro: "Gritarles que se diviertan, lo pasen bien y dejen atrás los tiempos que hemos pasado".