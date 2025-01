El hijo de Juana Rivas se queda en el limbo legal: la jueza de Violencia de Granada rechaza asumir el caso y deniega las cautelares para quedarse en España

Granada/El caso Juana Rivas vuelve a la confusión y el peregrinaje por distintos órganos judiciales. La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, Aurora Angulo, ha acordado denegar las medidas cautelares dictadas el pasado martes por el juzgado de Instrucción número 4 de Granada, en funciones de guardia, en las cuales paralizaba la orden de regreso a Italia con su padre del hijo menor de Juana Rivas. Además, la jueza Aurora Angulo ha acordado no aceptar la inhibición del juzgado de Instrucción en favor del de violencia de género ya que los delitos dictados en el auto, remitido en la tarde de ayer a los abogados de la madre de Maracena, no son de su competencia y no se corresponden a violencia de género, sino "maltrato" en "violencia doméstica", cuestión por la que sí ha acordado incoar diligencias previas. En todo caso, el auto de fin de procedimiento "no afecta a la suspensión de la orden de regreso que de forma provisional y urgente" decretada el martes por Instrucción 4, "por lo que el menor podrá continuar en territorio español por el momento", matiza el TSJA en un comunicado. En el mismo afirma que "esta decisión provoca un posible conflicto de competencias entre juzgados que deberá resolver o bien el Decanato de los Juzgados de Granada en aplicación de sus normas de reparto o la Audiencia de Granada".

Esta resolución llega después de que en la noche del pasado martes, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada suspendiera de forma provisional de la orden de restitución del hijo menor de Juana Rivas con su padre a Italia, tal como había ordenado la Corte de Apelación de Cagliari (Cerdeña). El menor, que reside en Carloforte, localidad italiana de la isla de San Pietro, en Cerdeña, donde está a cargo de su padre Francesco Arcuri, tenía que haber vuelto con su progenitor este miércoles y la medida adoptada por la juez de guardia, Susana Civantos, dejaba al niño en España. La decisión de la juez de guardia había sido solicitada por la Fiscalía de Granada y la representación legal de la madre y se adoptó con el fin de proteger al menor. La medida se tomó después de que la jueza y el fiscal escucharan al menor durante una exploración celebrada en dependencias judiciales. Tras ello, la titular de Instrucción 4 se inhibió en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, que el jueves por la tarde acordó que también se inhibía del caso, dejando la situación del menor en un limbo judicial, pero que según el abogado, "en ningún modo acuerdan el regreso de Daniel -nombre de pila del niño- a Italia". "Es más, ante un posible conflicto negativo de competencia (ningún órgano se declara competente para resolver), la situación actual de medida de protección del menor en España se prolongaría varios meses", añade Carlos Aránguez, quien se felicita porque el chico "celebrará el sábado su undécimo cumpleaños en la casa en la que quiere estar y con quien quiere estar".

Ante todo esto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía explica en un comunicado que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 incoó dilegencias previas "pero solo a los efectos de resolver la demanda de inhibición y no con el fin de continuar ningún tipo de investigación judicial al amparo de los hechos planteados". Aun así, explica que el mismo tribunal tramita otras diligencias previas "sobre un presunto maltrato del padre hacia el hijo menor ocurrido en Italia". "En la demanda también se solicita la adopción de la medida cautelar de la no devolución del menor a Italia "para evitar que el progenitor pueda seguir maltratándolo"", indica el TSJA, que justifica que Violencia las archivara provisionalmente al considerar que "del relato de hechos referidos por la denunciante no se desprendían indicios bastantes de delito alguno competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer".

"En la misma resolución, el Juzgado acordó la remisión de testimonio "con carácter urgente" de los hechos relatados respecto del menor a los órganos judiciales italianos de la ciudad de Calaforte competentes en la causa penal ya abierta sobre los presuntos malos tratos hacia el menor ocurridos en Italia para que acordaran lo que proceda. El archivo de las diligencias de Violencia fue recurrido por el letrado y está pendiente de resolver el recurso de reforma ante el mismo Juzgado de Violencia de Granada", concluye la explicación del Alto Tribunal andaluz.

"Un hecho gravísimo"

Para el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, la decisión de la jueza Angulo "es un hecho gravísimo" porque la magistrada, que en este caso es especialista en violencia de género, "no comprende lo que es la violencia vicaria, que consiste en dañar o controlar a los hijos para hacer sufrir a la madre". En una comunicación remitida a los periodistas, el letrado lamenta asimismo que "este nuevo conflicto de competencia dilata injustificadamente el procedimiento (una vez más), pero en absoluto altera la medida cautelar adoptada el pasado martes", mediante la cual se suspendía el regreso del niño al país transalpino. "Se queda aquí", dice contundente Aránguez, que promete seguir "luchando incansablemente para que esa decisión provisional se convierta en definitiva". Aun así, admite que la decisión de Angulo es un revés para Rivas ya que no consolidan de forma definitiva que el chico se quede en España "como habíamos solicitado", por lo que "ejercitaremos los recursos oportunos".

Carlos Aránguez ha criticado con contundencia a la jueza de Violencia sobre la Mujer de Granada, Aurora Angulo, y ha recordado que fue esta letrada la que "archivó en un cajón la denuncia que cursó Juana Rivas nada más llegar a España, huyendo de su maltratador, en fecha 12 de julio de 2016". "En concreto, dictó el Auto de fecha 20 de julio de 2016, por el cual se acordaba el archivo de las actuaciones. De esta forma se incumplía flagrantemente el artículo 17 del Estatuto de la Víctima, según el cual esta jueza debía haber ordenado la traducción de dicha denuncia, y la tendría que haber remitido a Italia. No lo hizo hasta más de un año después, en concreto el día 3 de agosto de 2017, cuando Francisca Granados desde el Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena se dirigió a múltiples instancias administrativas y judiciales, denunciando ese lamentable error judicial", afirma Aránguez en un comunicado de prensa al que ha tenido acceso esta redacción.

En su relato histórico de los hechos, Aránguez fija en "la equivocación de la jueza Aurora Angulo" el "inicio a lo que ahora denominamos Caso Juana Rivas, porque desde Italia, como es sabido, el señor Arcuri alega sustracción internacional de menores, que ante la falta de consideración del contexto real del que venían huyendo Juana y sus hijos, desencadenó las nefastas consecuencias por todos conocidas", ha declarado el abogado de la madre de Maracena. Así que ahora lamenta nuevamente que el caso regrese a manos de Angulo "ocho años después", y que esta haya emitido el último auto aunque el martes el niño relatara "la violencia física y psíquica que ha ejercido su padre sobre él y el terror que siente ante la idea de retornar a Italia" ante la jueza de guardia.

El mismo abogado, sabedor de las "valoraciones muy negativas" que realiza sobre "algunas resoluciones dictadas en 2016 y 2025 por la jueza Aurora Angulo", ha dicho "asumir personalmente cualquier responsabilidad disciplinaria, penal o civil que puedan derivarse de mi comunicado de prensa". "Y también me reservo todas las acciones legales que puedan correspondernos, especialmente la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia", concluye Aránguez.