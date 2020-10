El delegado de la Junta en Granada dice que el confinamiento perimetral busca "poner diques de contención" para evitar uno total

El delegado de la Junta en Granada, Pablo García, ha manifestado hoy tras la reunión con los 32 alcaldes afectados por el confinamiento perimetral aprobado por la Junta para frenar la expansión del coronavirus, que "estamos para salvar vidas y poner diques de contención para evitar un confinamiento total".

Según García, se ha analizado con los municipios las medidas y su aplicación, así como "las posibilidades de cada uno" para hacerlas efectivas, para lo que han contado también con la presencia de la Subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López-Calahorro.

Aunque no han dado aún los datos del dispositivo organizado, aseguró que "vamos a trabajar para aplicar las medidas quirúrgicas y así lo hemos trasladado para evitar el colapso total de la sanidad, que estamos luchando para que no ocurra", ha dicho García, que ha hablado hoy domingo mediante un comunicado por primera vez sobre la medida desde que el jueves se anunció, el viernes.

El delegado del Gobierno, Pablo García, ha reunido por videoconferencia en la mañana de hoy a los alcaldes de los municipios afectados por las nuevas medidas de prevención y limitación de la movilidad en la capital granadina y los 31 municipios que forman parte de estas medidas en esta tercera ola de la COVID-19.

A esta reunión han sido invitados el delegado de Salud, Indalecio Sánchez Montesinos la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López, la Guardia Civil, la Policía Autonómica y el Jefe del 112 en Granada, Manolo Navajas, ya que se trata de coordinar acciones conjuntas para tratar que las medidas aprobadas por la Junta de Andalucía logren una mayor sensibilización y gran implantación por parte de la ciudadanía y evitar de esas formas los contagios.

El delegado del Gobierno ha informado a todos los alcaldes de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía para la capital y estos 31 municipios. Una vez más el Gobierno andaluz se adelanta en la toma de medidas de protección frente a la Covid-19, la principal prioridad de este Gobierno es frenar el virus. “Es el momento de doblegar la curva de la COVID-19 para no tener que tomar medidas más restrictivas y poder salvar vidas”, ha afirmado García. Desde el día de ayer la delegación del Gobierno habilitó una línea de correo electrónico para que todos alcaldes pudieran solventar por este medio las diferentes situaciones que se puedan dar durante estos 14 días que va a durar esta norma.

El delegado del Gobierno ha querido agradecer a todos los alcaldes y alcaldesas el trabajo realizado en pro de sus vecinos para poder llevar a cabo estas normas y ambos han resuelto las numerosas dudas que han tenido los diferentes alcaldes. El delegado del Gobierno ha insistido que “trabajando juntos tenemos que transmitirle a todos nuestros vecinos que cuanto menos nos movamos de nuestras casas, más vidas podremos salvar y podremos salir pronto de esta situación” estas medidas no son unas medidas de control para los ciudadanos sino de contención y prevención, ha informado la Junta en un comunicado.

Una vez más tanto el delegado del Gobierno como el delegado de Salud han pedido la colaboración de todos los vecinos para que estas medidas den sus frutos tanto de los municipios a los que afecta la norma como de los que no, “cuidando de cada uno de nosotros, cuidaremos de todos” ha concluido García.

Esta norma que tendrá vigor desde el próximo lunes 26 de octubre, incluye el cierre de estos municipios, no estará permitida la entrada y la salida de dichos municipios aunque se establecen unas excepciones. Se ha decretado al igual el cierre de mercadillos, peñas, clubes, asociaciones y parques, las reuniones estarán limitadas a seis personas tanto en bares, restaurantes como en casas. Los establecimientos tendrán que cerrar a las 22:00 h y tendrán un aforo del 50%, al igual que los aforos de las ceremonias y celebraciones civiles o religiosos. Se suspenden las visitas a las residencias de mayores y similares. Para los entierros y velatorios tendrán un máximo de 15 personas al aire libre y 10 en cerrados. El deporte no federado/ profesional tendrán un máximo del 50% de aforo y se hará en máximo un grupo de 6 personas. Los servicios de clínicas de salud, veterinarios y gasolineras no tendrán límite de horario. Todas estas medidas pretenden bajar la presión sanitaria, los positivos de Coronavirus que tiene la provincia de Granada, es necesario “meter en hombro entre todos los municipios, para frenar esta situación” afirma García.

Nos encontramos en un momento difícil, desde la administración autonómica valoramos y estudiamos cada día los datos de incidencia de la COVID 19 en Granada para poder adelantarnos en la toma de medidas y así ir conteniendo